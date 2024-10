Proyecto de ley: proponen reemplazar la marca a fuego del ganado por un sistema electrónico

Escuchar

El diputado radical, Luis Picat, impulsa un proyecto de ley de identificación del ganado en general. El legislador cordobés propone prohibir las marcas con hierro candente, obligatorias en la Argentina, y usar dispositivos electrónicos. En ese marco, busca la derogación de la ley de marcas y señales para modernizar la identificación de la ganadería nacional. El argumento que esgrime es promover el “bienestar animal” a través de buenas prácticas.

El proyecto de ley, si bien elimina la marca a fuego, permite que quienes lo prefieran sigan usando “la señal” de forma voluntaria en ganado mayor y menor.

Como animales “mayores” se especifica a los bovinos de carne y tambo, mientras que menores a los porcinos, ovinos y caprinos. El objetivo del cambio propuesto es modernizar y mejorar la forma en que se identifica el ganado en Argentina, en cualquier especie, sería voluntario.

“Dentro del proyecto no hablo de maltrato animal, quiero desterrar esa palabra. En cuanto al bienestar animal, me refiero al buen manejo del ganado vacuno. Al derogar la ley de marca y señales, sacamos la responsabilidad de las provincias en tener sus propios registros. Este es el gran problema burocrático que existe hoy. Hay provincias donde registrás tu marca, señal, y lo único que generan son costos porque no llevan estadísticas ni registros y la única que hay es lo del Senasa”, dijo Picat a LA NACION. Habría un plazo de tres años de adaptación para el nuevo sistema.

Luis Picat, diputado de la UCR por Córdoba Gentileza

La autoridad de aplicación, en este caso, será la Secretaría de Agricultura o el organismo que en el futuro lo reemplace. La cartera agrícola autorizará “los dispositivos de identificación única que por su tecnología y funcionalidad sean considerados apropiados para la identificación del ganado”. Estos dispositivos deben cumplir con los estándares tecnológicos internacionales.

“Lo que buscamos es unificar, como si fuese una patente de un auto, todo en un solo sistema, que va a llevar la autoridad de aplicación, a la trazabilidad de todos los animales de la Argentina. Esto va a bajar costos de sellado, guía y los costos de municipios que cobran por trámites que no hacen: va a estar todo unificado en un documento de transporte que tendría el Senasa”, amplió el legislador.

Los sistemas de registro y control facilitarán toda la información del ganado (propietario, características del animal, historial de transferencias) y se registrará en un sistema nacional. Esto facilitará la comercialización y exportación, y mejorará el control sanitario.

Además, Picat señaló que hay evidencias empíricas que un mejor trato animal deriva en mayor producción. “Hay un doble impacto: un mensaje al consumidor final en materia de bienestar animal, pero también hacia las buenas prácticas para tener mayor cantidad de kilos ganado por día. Al haber mayor registro, hay una mejora en el número de preñeces. Esto no pasa de un día para el otro, conlleva a buenas prácticas de los productores de darle un buen uso al sistema electrónico”, precisó.

Los animales menores, como los porcinos no confinados, se aplicaría una señal voluntaria Shutterstock

En el caso de los animales como cerdos, ovejas y cabras, la identificación electrónica será opcional, pero recomendada, que brindará flexibilidad para el ganado menor. Esta iniciativa, resalta el proyecto, no solo mejora la gestión y seguridad del ganado, sino que también promueve el bienestar animal al eliminar métodos tradicionales más invasivos.

En resumen, se argumenta que el cambio permitiría a los productores llevar un mejor control sobre su producción ganadera, mejora la seguridad alimentaria y haría más eficiente el manejo del rebaño, la salud del ganado y su reproducción. Además, se destaca que la propuesta representa un avance hacia prácticas más amigables con los animales y modernas en el sector agropecuario.

Países como Uruguay y Chile han tomado una decisión en ese aspecto. El primero eliminó esta marca, mientras que en el segundo la marca o señal es a voluntad. “Al tenerlo identificado electrónicamente, prácticamente no marcan. Cuando el productor tiene la herramienta de la caravana electrónica, la marca se vuelve obsoleta y deja de usarlo”, completó.