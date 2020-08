Diputados. Piden informes por el acuerdo con China

Los diputados reclaman un debate amplio sobre la iniciativa Fuente: LA NACION - Crédito: Marce

Diputados de la Unión Cívica Radical hicieron un pedido de informe para que el Poder Ejecutivo esclarezca algunos puntos importantes sobre el proyecto de inversión de capitales de China para la instalación de granjas porcinas en el país.

En un documento solicitaron que se especifiquen políticas públicas que evalúa el gobierno para proteger la producción nacional de los pequeños y medianos productores.

"Alertamos porque hay distintas situaciones que hoy generan intranquilidad en el sector porcino. Este proyecto aspira a duplicar la cantidad de madres que tiene el país, pero con un manejo productivo en confinamiento", le dijo a LA NACION el diputado por La Pampa Martín Berhongaray.

El 80% de los establecimientos cuentan con explotaciones de baja escala, que no logran superar las 100 madres reproductoras en sus planteles. En tanto, en el proyecto de inversión se especifica la construcción de, al menos, 25 granjas porcinas que aumentarían la producción de carne de cerdo en casi 900.000 toneladas.

"Las dudas tienen que ver con que no se hayan consultado a los organismos como el INTA, las Universidades, los grupos de pequeños productores porcinos, el Centro de Información de Actividades Porcinas, Colegios de Ingenieros Agrónomos o de Veterinarios para encararlo. Y, hacemos hincapié en esto porque para los medianos y pequeños productores argentinos, cuyos establecimientos son de explotación de baja escala, les sirven de sustentos a sus grupos familiares", advirtió.

"El sector, en los últimos 20 años tuvo un enorme desarrollo. Se pasó de consumir casi nada de carne de cerdo a 15 kg promedio, más los 4 kg de embutidos que se sacan. En general, las producciones son bajas con una intensiva tendencia hacia el crecimiento (local). Es importante que no desaparezcan estos pequeños productores ni que aumente el desarraigo", precisó.

Los impulsores del documento, que además firman el presidente del bloque Mario Raúl Negri, María Soledad Carrizo, Mario Horacio Arce, entre otros once, solicitaron que se realice una reunión inmediata para la discusión y tratamiento del proyecto. "Queremos que no se resienta este modelo de negocio actual, que se explicite mejor el proyecto para que no haya riesgo de desarrollo en el país", afirmó.

Los diputados plantearon que se debería hacer un estudio exhaustivo para conocer dónde se van a instalar las 12.000 madres en confinamiento, ya que van a necesitar 300 litros de agua por madre reproductora. Además de qué va a pasar con los afluentes, de qué manera van a ser tratados. "Hay mucha intranquilidad en el sector y en general para despejar estas inquietudes acallar alarmas", resaltó.