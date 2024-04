“Pudo haberse evitado”: el sindicato enfrentado a una empresaria la criticó con dureza y le dejó un mensaje

Escuchar

Después de que una cámara fallara en contra de la pyme Lácteos Vidal en una disputa que se remonta al bloqueo denunciado por la empresa láctea en julio de 2022 por parte del sindicato Atilra, el gremio destacó la resolución judicial y apuntó contra la firma. La postura del sindicato se conoció después de que la dueña de la compañía, Alejandra Bada Vázquez, manifestara su frustración y preocupación por el impacto que esta situación podría tener en la pyme y sus empleados.

“La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo acaba de confirmar las resoluciones de primera instancia que determinaron el accionar ilegal y la violación reiterada de normas laborales por parte de la empresa Lácteos Vidal, dirigida por la señora Alejandra Bada Vázquez, quien, tergiversando los hechos y cambiando el eje de la realidad, de manera reiterada y sistemática, afirmaba que quienes violaban la ley eran los trabajadores”, dijo en un comunicado.

Vale recordar que, en 2022, representantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) bloquearon, según denunció la empresa, la entrada a la fábrica en Moctezuma, cerca de Carlos Casares. El argumento para iniciar la medida fue una supuesta falta de recategorización de empleados.

Tras dos meses de conflicto y para evitar la bancarrota, la empresa despidió a 29 empleados alegando “pérdida de confianza”. No obstante, cuatro días más tarde, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°69, a cargo de José Ignacio Ramonet, emitió una medida cautelar que prohibía los despidos y ordenaba la reincorporación. Más tarde, el mismo juez suspendió esta medida tras escuchar la defensa de la empresa.

Tras la apelación presentada por los trabajadores, la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo N°9 determinó la ejecución original de la medida cautelar, a pesar de un dictamen fiscal que aconsejaba no tratar el recurso. En respuesta, Lácteos Vidal apeló la decisión y presentó múltiples recursos, los cuales fueron desestimados al no estar contemplada la apelación en el proceso sumarísimo.

Sin embargo, la semana pasada, la sala 9 de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo falló en contra de estos recursos. Bada Vázquez lamentó la decisión judicial.

Alejandra Bada Vázquez, de Lácteos Vidal

“Estoy cansada, desilusionada, agotada, aburrida y triste porque veo que no tienen en cuenta el sacrificio, lo que cuesta mantener una empresa viva. Es desgastante y me genera impotencia y me parece una injusticia, sobre todo por mis empleados que quisieron trabajar a pesar de estar amenazados, hostigados. Son ellos quienes pidieron que los despidan a los violentos. Genera mucha angustia que ellos se enteren en los diarios de ver que todavía parte de la justicia laboral insiste con que reincorpore gente que les hizo daño, sobre todo a mis empleados”, le dijo Bada Vázquez a este medio luego de que se conociera la decisión de la Justicia.

Frente a ello, el gremio planteó su mirada completamente opuesta al sostener que “la Justicia ha puesto las cosas en su lugar, confirmando su incuestionable calidad de infractora”. Además, aseguró que la Cámara “determinó también que tanto los trabajadores como la entidad gremial que los representa, -Atilra-, siempre ajustaron su accionar conforme a Derecho”.

El sindicato agregó: “De haber existido voluntad de diálogo y vocación de cumplir con la ley por parte de la empresa, el conflicto laboral originado a partir de un simple reclamo de categorías laborales que culmina con la imposición sancionatoria a la empleadora, tranquilamente pudo haberse evitado. En su lugar la señora Alejandra Bada Vázquez eligió el camino de la confrontación y la difamación, intentando presionar a la Justicia apoyada en el mismo circo mediático y político que acompaña el accionar de los directivos de SanCor CUL., investigados por evasión fiscal y administración fraudulenta, y por levantar falsas denuncias contra las y los trabajadores a quienes pretenden endilgar el descabellado desmanejo empresario que ha llevado a la cooperativa a la ruina”.