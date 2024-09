Receta infalible: mucha agronomía y nuevas ofertas tecnológicas para una campaña de soja exitosa

Escuchar

Quedaron atrás los tiempos en los que algún golpe inflacionario disimulaba algún error de la producción; de aquí en adelante, será necesario buscar la mayor eficiencia en el lote, con fuerte gravitación de las decisiones técnicas sobre las financieras.

La anterior es una de las principales conclusiones de un panel desarrollado durante la Jornada de Actualización Técnica (JAT) organizada por Don Mario Semillas, con el propósito de analizar los desafíos y las estrategias productivas más recomendables para el ciclo que comienza en pocas semanas más.

El panel reunió a tres profesionales: Rodrigo Bosch, coordinador de los CREA de Córdoba; Diego Rotilli, director del Centro de Investigación Agroinnova, y Luis Robles Terán, responsable técnico de la Mesa Agrícola de CREA Chaco Santiagueño.

A partir de las distintas opiniones hubo consenso en que, para la próxima campaña, cambia el esquema agrícola y habrá que analizar las características de potrero donde se está sembrando, las tecnologías usar, la oportunidad de las labores, etc. Ese es el gran cambio, en el que el asesor va a tener un rol fundamental en su interacción con el empresario y con las personas que trabajan en el campo. Además, en una campaña que luce números ajustados, sobre todo en campos arrendados, no habrá margen para errores que reduzcan los rendimientos potenciales.

Desafíos

Los desafíos para el ciclo que comienza son importantes. Primero, habrá que enfrentar el riesgo climático, con posibilidades de ocurrencia de lluvias menores a las normales, lo que exige hacer mejor que nunca el proceso productivo. Desde las compañías oferentes de semillas, pasando por el asesor que ayuda, hasta el eslabón final de la cadena que es el agricultor en su lote.

Por otro ldo, se recomendó completar el proceso de aplicación de la tecnología disponible. Por ejemplo, se citó que hay mucho por avanzar en la agricultura por ambientes, porque el 70% de las máquinas hoy permiten esa tecnología, pero su adopción en el nivel de productor es mucho menor.

La semana pasada la Bolsa de Cereales de Buenos Aires calculó en 19 millones de hectáreas la siembra de soja

Al considerar las barreras que habrá que enfrentar en la adopción de la tecnología en la campaña, se mencionó que hay que rearmar la estructura del equipo de trabajo, porque hace falta un eslabón nuevo para aplicar las tecnologías recientes, algunas de ellas muy asociadas al mundo digital, que habrá que atender para desarrollar una producción eficiente.

Estrategias

En la planificación práctica de la campaña, el primer paso por considerar será la determinación de la disponibilidad de humedad en los suelos, ya que hay gran heterogeneidad en las zonas, en las empresas y dentro de los lotes. Esas distintas realidades se pueden atender manejando la fecha de siembra y la genética por emplear en el cultivo de soja.

El segundo paso será revisar la calidad de la semilla mediante análisis que permitan evitar una siembra con malos logros de plantas emergidas. Además de verificar la calidad de la semilla, habrá que poner el foco en el alistamiento de la maquinaria y en las condiciones de suelo buscando la temperatura y humedad adecuadas para lograr una emergencia pareja y rápida.

El tercer tramo será considerar la problemática de malezas de cada lote, que se pueden enfrentar con los sistemas tradicionales y con las nuevas herramientas que ofrece la genética comercial. Estas nuevas tecnologías se pueden combinar con todas las que se han venido usando hasta ahora.

Rodrigo Bosch, Luis Robles Terán, Diego Rotili y Diego Regnicoli, este último gerente de Desarrollo de Autógamas Región Centro Norte de GDM

Otra recomendación es diversificar las variedades por emplear, en el entendimiento que en esta campaña habrá mucha siembra de soja y la cosecha puede constituirse en un cuello de botella si se tienen todos los lotes listos al mismo tiempo. En la jornada se indicó que, en muchos casos, los productores siembran el 80% de su superficie con la variedad de más alto rinde y en la mejor fecha de siembra. Por el contrario, se aconsejó diversificar las variedades y las fechas de siembra para evitar demoras en la cosecha y desgrane por atrasos en la trilla.

Al aumentar el área destinada a soja en muchos campos, también habrá que tener en cuenta la capacidad operativa del equipo de siembra y, probablemente, empezar antes de la fecha óptima y controlando el funcionamiento del equipo de maquinaria para evitar que se termine sembrando los peores lotes en fechas muy tardías.

Por otro lado, no hay que olvidar que la soja rinde más si la fertiliza en suelos con deficiencias, una práctica que no es común en la Argentina. Por supuesto, requiere una buena organización logística para tener los camiones con el producto en el momento de siembra, algo que se debe tener en cuenta con anticipación.

Por su extensa trayectoria como investigador, el especialista en nutrición de cultivos y ciencias del suelo del @IntaPergamino, @GustaFerraris, recibió el Premio a la Excelencia en el manejo del cultivo de soja que otorga @DONMARIOoficial. pic.twitter.com/CUcvMAqPzV — INTA (@intaargentina) September 13, 2024

Otro elemento a tener en cuenta en la campaña 2024/25 es la chicharrita. En ese sentido, se advirtió que, si surgen ataques importantes de la plaga en maíz, van a ser necesarias varias aplicaciones de insecticidas para control, que se sumarían a los vuelos necesarios para combatir los insectos en soja y el pulgón del sorgo. Por lo tanto, también hay que prever esa situación en la planificación.

Nuevas tecnologías en la semilla

En otro momento, el panel de la JAT analizó el impacto de las nuevas tecnologías defensivas en soja, como los eventos Enlist y de buen comportamiento frente a ataques de lepidópteros. En ese sentido, se indicó que representan una gran ayuda: por ejemplo, la tecnología Enlist es prácticamente indispensable en lotes que haya mucha población de yuyo colorado. Lo mismo puede decirse de las variedades con resistencia a lepidópteros en las zonas donde los ataques son importantes, como en el NOA.

Con respecto a las variedades por sembrar en la campaña 2024/25 se aconsejó no caer en una receta ideal para todas las situaciones, sino analizar qué tipo de semilla es conveniente para cada lote y considerar si tiene o no malezas, por ejemplo. Hay muchas opciones de manejo y no es recomendable comprometerse con una sola variedad que puede dar lugar a una pérdida de eficiencia muy grande.

👉 Hicimos un análisis junto a expertos para tener las mejores claves para la campaña que se viene. pic.twitter.com/CVA3tfBFQL — DONMARIO Semillas (@DONMARIOoficial) September 13, 2024

En los tramos finales del panel, de cara a las próximas siembras, se recomendó hacer una combinación entre la agronomía tradicional, de campo, de la cual no hay que alejarse, por ejemplo, haciendo un análisis de suelo antes de cualquier siembra, con las nuevas herramientas digitales y las nuevas líneas genéticas. “No hay que dejar de tener en cuenta el campo, la logística, el personal que desarrolla las labores, sino mirar todo el sistema y no solo la mejor semilla de soja”, sugirieron los panelistas.

Con una mirada de mediano plazo, se dijo que la crisis de precios que se observa actualmente no es la primera ni será la última, pero que siempre se salió adelante. Por eso, hay que pensar en el sistema productivo que viene, más allá de la coyuntura. El mundo está privilegiando la sustentabilidad y en la Argentina hay que tener en cuenta esa tendencia, aunque buscando una sustentabilidad rentable, que aproveche oportunidades, no como algo altruista. “Con ese marco, quien desconozca este conflicto y no se suba a estas tendencias las va a sufrir en contra”, advirtieron finalmente.

