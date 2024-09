“Reglamentos excesivos”: los exportadores pidieron que Europa revise una norma que podría afectar el comercio del agro

Escuchar

En medio de la polémica abierta porque, desde el próximo año, la Unión Europea pondrá en marcha un reglamento que no permitirá el ingreso a ese bloque de carne, soja y otros productos que provengan de zonas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, se reunió con autoridades de Países Bajos y la Comisión Europea (CE) en la embajada argentina en La Haya y realizó un pedido de revisión.

Idígoras mencionó que la “segregación física exigida es desmesurada e innecesaria”. En ese sentido, precisó: “Se pueden alcanzar los mismos objetivos con otros medios. Hemos solicitado a la Comisión Europea que revise esta medida, ya que representa un esfuerzo económico y logístico que pone en riesgo las cadenas de comercialización y suministro”.

El presidente de Ciara-CEC también manifestó que la Comisión Europea ha tomado nota de este reclamo, pero la segregación física sigue siendo obligatoria según el reglamento. “Seguiremos trabajando junto a la federación de acopiadores, cooperativas y el gobierno argentino para buscar una mesa de negociación con la UE para revisar este y otros aspectos del reglamento que resultan excesivos”, señaló.

Según dijo, el reglamento europeo de cadenas libres de deforestación lo seguirán discutiendo y cuestionando dado que es “un problema desproporcionado” en cuanto al objetivo que procura. “Frente a esta amenaza, Visec es la solución en Argentina, voluntaria, pero de muy fácil adopción. Su diseño e implementación es tan robusta que ningún importador tendrá inconvenientes con los controles en la UE”, dijo.

Vale recordar que ayer, durante el Congreso de Coninagro, el secretario de Coordinación de la Producción, Juan Pazo, se refirió a la plataforma Visec. “Yo lo que defiendo es que el productor pueda tener una herramienta para abrir mercados. Las condiciones que pone un determinado mercado, como la Unión Europea, uno puede decidir cumplirlas o no cumplirlas. Está en los productores la elección”, aseguró.

La plataforma Visec, que busca garantizar que los productos que se venderán al mercado europeo cumplan con el requisito de libre de deforestación, ha sido cuestionada en un sector del campo. En esa línea, Pazo agregó: “El productor tiene que decidir si quiere vender a Europa o no le puede vender a Europa. Yo como productor voy a certificar porque sé que si no voy a perder un mercado, pero no hay ninguna obligación”.

Por otra parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), reconoció que las exigencias de la Unión Europea les preocupa. “Nos importa y mucho la postura de la Unión Europea que no estamos de acuerdo con esa legislación [desde el próximo año no permitirá el ingreso de carne y soja, entre otros productos, de zonas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020], pero sí estamos de acuerdo en generar una herramienta que le pueda dar al productor que tenga ganas la posibilidad de comercializar con Europa y estamos trabajando detrás de eso”, indicó.

Reconoció que la plataforma Visec genera algún tipo de discusiones y diferencias dentro de la Mesa de Enlace. “Con todo derecho, algunas instituciones están reviendo a ver qué hacen con esa herramienta. Nosotros estamos convencidos de que es por ahí”, remarcó.

