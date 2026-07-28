Remate: pagaron $81 millones por el 50% de un ternero colorado Angus de la Patagonia

La genética Angus volvió a confirmar su fuerte valorización en la 138° Exposición Rural de Palermo. En uno de los remates más esperados de la muestra, el 50% del ternero Puro Pedigree Colorado “Franchola”, de la cabaña patagónica Don Fioto, fue vendido en $81 millones, una cifra que se convirtió en una de las operaciones más destacadas de esta edición de la muestra y volvió a reflejar el interés que despiertan los reproductores de alto mérito genético.

La venta se realizó en el remate organizado por Saenz Valiente Bullrich y estuvo a cargo de Gervasio y Fernando Saenz Valiente. El ejemplar fue adquirido por un grupo integrado por cabaña La Benedicta, cabaña Santander, cabaña Don Romualdo y Agropecuaria Santa Elena, de Giraudi e Hijos, que conformó un convenio comercial junto a Semex para incorporar el animal a un importante programa de inversión genética.

La magnitud de la operación también puede medirse en otra referencia habitual del negocio ganadero: los $81 millones abonados por la mitad del animal equivalen a 18.051,98 kilos de novillo, un indicador que refleja el valor que hoy alcanza la genética Angus de elite.

El protagonista de la venta pertenece a Don Fioto, la cabaña de Luciano Correndo, ubicada en la Patagonia y dedicada al desarrollo de genética Angus adaptada a las condiciones del sur argentino Gza. Angus

El protagonista de la venta pertenece a Don Fioto, la cabaña de Luciano Correndo, ubicada en la Patagonia y dedicada al desarrollo de genética Angus adaptada a las condiciones del sur argentino. Nacido el 1° de octubre de 2025, el ternero lleva el nombre “Franchola” en homenaje a Francisco Eyherabide, amigo del productor.

Más allá del precio alcanzado, la operación también puso de relieve el crecimiento que viene mostrando la raza Angus en la Patagonia, una región donde cada vez más cabañas invierten en programas genéticos para mejorar la productividad y consolidar rodeos adaptados a sus condiciones ambientales.

Para Correndo, el resultado fue tan inesperado como emocionante. Según contó, el ternero había sido seleccionado desde muy temprano para representar a la cabaña en Palermo por sus condiciones, aunque nunca imaginaron el interés que terminaría despertando.

“Es un ternero de apenas nueve meses, muy joven. Desde muy chico fue uno de los que más se destacaba entre sus contemporáneos y por eso decidimos traerlo a Palermo. Siempre uno se entusiasma con los animales que tiene en el campo, pero después llegás a la Rural y te encontrás con ejemplares extraordinarios de todo el país. En este caso, desde que bajó del camión empezó a llamar la atención y durante toda la semana recibimos comentarios muy positivos”, relató.

El productor explicó que originalmente la cabaña no tenía previsto desprenderse del ejemplar. Sin embargo, el interés que comenzó a generar entre distintos criadores modificó completamente los planes.

“No estaba anunciada su venta. Fueron varios los criadores que comenzaron a preguntarnos qué íbamos a hacer con el ternero y, frente a ese interés, decidimos ofrecer el 50% en el remate. Lo correcto era que pasara por el ring y que la venta fuera pública. Lo que realmente nos sorprendió fue que, una vez anunciada la decisión, aparecieron muchos más interesados de los que imaginábamos. Eso es lo que más orgullo nos genera: que tanta gente quisiera invertir en este animal”, señaló.

La fuerte competencia entre los interesados terminó impulsando el precio hasta convertir la operación en la más importante en la historia de Don Fioto. “Sin dudas es la mejor venta que hicimos. Hace dos años habíamos logrado un muy buen precio por un toro en una exposición patagónica, pero esto superó todo. No solamente por el valor alcanzado, sino porque se trata de un ternero de apenas nueve meses. Creo que eso es lo que hace aún más extraordinaria esta venta”, afirmó.

Remate con valores destacados

El remate dejó otros valores relevantes que volvieron a mostrar el excelente momento que atraviesa la genética Angus en la Argentina. En la categoría Toros Puro Pedigree Negros se comercializaron siete animales por un total de $145 millones, con un máximo de $55 millones y un promedio de $20,7 millones. En Toros Puro Pedigree Colorados se vendieron seis ejemplares por $93 millones, alcanzando un precio máximo de $22 millones.

En tanto, los Terneros Puro Pedigree Colorados sumaron ventas por $65 millones entre cuatro animales, con un valor máximo de $32 millones. En tanto, las Vaquillonas Puro Pedigree Coloradas Preñadas totalizaron operaciones por $81 millones, con un promedio de $16,2 millones por ejemplar. Por su parte, las Terneras Puro Pedigree Negras registraron ventas por $67 millones entre siete animales, con un promedio superior a $9,5 millones.