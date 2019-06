Ricardo Buryaile Crédito: Archivo

El exministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, el primer funcionario de Mauricio Macri que ocupó esa cartera, señaló que el campo "le va a dar una oportunidad más al cambio pero va a exigir mucho más".

Así lo expresó Buryaile, que competirá como precandidato a diputado nacional en las PASO de Formosa, en diálogo con Led FM. El exministro de Agroindustria expresó que los productores van a votar "sabiendo la historia de los que están enfrente", en relación a la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

"No me gustó que vuelvan a poner retenciones porque entendía que era un paso atrás", señaló en referencia a que en septiembre del año pasado el Gobierno aplicó el esquema de derechos de exportación de $4 por dólar exportado.

Sin embargo, consultado sobre el comportamiento que tendrá el sector de cara a las elecciones, indicó: "El productor va a votar sabiendo la historia de los que están enfrente. Estamos diciendo que no nos gusta un impuesto (por las retenciones), pero este es un Gobierno que ha acompañado la apertura de mercados, tiene diálogo y se puede avanzar. Lo otro (por el gobierno anterior) era te maltrato y te cierro los mercados. Ante esa realidad, no tengo dudas que el productor le va a dar una oportunidad más al cambio, pero va a exigir mucho más".

Consultado sobre la escasa presencia de productores en las listas para las próximas elecciones, Buryaile señaló que "nadie te regala un lugar en las listas" y añadió que "si no hay más productores agropecuarios es porque están trabajando el campo".

Respaldó la presencia del senador Miguel Pichetto en la fórmula presidencial con Mauricio Macri y opinó sobre la maniobra que se llevó adelante contra el precandidato presidencial José Luis Espert para dejarlo fuera de competencia.

"No me gusta la jugada, aleja a la gente de la participación. Necesitamos que no haya fuga de votos y me parece menos noble que alguien cambie de parecer de un momento a otro, que lo explique Asseff (por el exliado de Espert que se pasó al oficialismo)", afirmó.

Por otra parte, en la entrevista con Led FM el exministro de Agroindustria se mostró en contra de suspender las PASO. "No estoy de acuerdo con suspender las PASO. No me parece sensato cambiar las reglas de juego sobre la hora. Nos pasó en Formosa en 2011 cuando había ley de lemas para todas las categorías y dos meses antes la eliminaron. Entiendo que estamos hablando de los costos pero suspender las primarias no caería bien en lo que es la seguridad que hay respecto a las leyes electorales".