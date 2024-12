Santa Cruz: reclaman que el INTA tenga un rol más activo en apoyo a los productores en un grave problema

EL CALAFATE, Santa Cruz.- “Nosotros necesitamos y queremos un INTA, pero necesitamos un INTA que nos ayude a aumentar nuestra facturación”, aseguró Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz (FIAS), quien cuestionó que el organismo no fije posición sobre el fuerte impacto de los guanacos y los predadores en los campos productivos de Santa Cruz. Jamieson se expresó durante la inauguración de la Expo Rural Lago Argentino, que reunió a los productores de la zona sudoeste de la provincia y contó con autoridades provinciales y también con la visita del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani.

Enrique Jamieson, presidente de FIAS, durante el discurso en la Sociedad Rural Lago Argentino @CRAPRENSA

Jamieson resumió en su discurso el reclamo de los productores sobre el rol de los predadores y el impacto en los campos de Santa Cruz y también la presencia del guanaco y el modo en que los mismos compiten por los pastizales en la actividad productiva. “Yo he charlado con la gente del INTA y obviamente han tomado una posición de no inmiscuirse con lo que es predadores; esto es un tema que hemos reclamado al INTA local, que fijen una posición porque las gremiales no podemos salir a discutir si no tenemos sustento técnico, el sustento técnico con el que contamos es del INTA”, dijo.

El presidente de la FIAS solicitó que el INTA les aporte información técnica para poder sostener sus argumentos. ”No puede ser que hayamos perdido un 30 o 40 o hasta el 50 % de nuestro piso [pastizal] en pos del guanaco y no puede ser que estemos perdiendo el 20, 30 al 40 % en pos de los predadores ”, afirmó. “ Yo necesito sustento técnico y ese sustento técnico me lo puede brindar el INTA, entonces apelo a las autoridades a que se ocupen de este tema porque es un tema fundamental para la producción en Santa Cruz, que nos den las armas para pelear ”.

Entre otros, estuvieron Carlos Castagnani, presidente de CRA; Adrián Suárez, titular del Consejo Agrario Provincial, y productores locales @CRAp

Sobre este tema, Carlos Castagnani, presidente de CRA, presentó una serie de propuestas concretas para mejorar las condiciones de producción en la Patagonia, entre las que se destaca el pedido de control de la población de guanacos. Señaló que su proliferación está causando graves daños a las producciones ovinas y bovinas. Solicitó al gobierno nacional que implemente medidas para controlar esta población.

“La alta carga impositiva, la falta de financiamiento, la incertidumbre generada por políticas cambiarias y comerciales fluctuantes, y la creciente burocracia están asfixiando a nuestros productores”, afirmó Castagnani ante una multitud de productores y referentes del sector.

El presidente de CRA, Carlos Castagnani, junto a Adrián Suárez, presidente del CAP de Santa Cruz y la familia Jansma, de estancia Nibepo Aike

El dirigente rural hizo hincapié en la importancia de la Patagonia para la economía nacional y destacó los desafíos particulares que enfrentan los productores de la región, como el recargo por zona desfavorable, la proliferación del guanaco y el acceso limitado a mercados internacionales.

“La Patagonia es una región estratégica para nuestro país, pero los productores de esta zona necesitan un trato especial. Es fundamental que el gobierno nacional implemente políticas que permitan mejorar su competitividad y garantizar la sustentabilidad de sus actividades”, señaló Castagnani. Además, el presidente de CRA hizo una encendida defensa del INTA, en una región donde su función es imprescindible y valoró el acuerdo alcanzado la semana pasada en el marco del Consejo Directivo: “Cuando hay consenso, hay futuro”, remarcó.

Por su parte, Adrián Suárez, el presidente del Consejo Agrario Provincial, hizo un pedido para que aumenten la cantidad de frigoríficos y mataderos en la provincia que se especialicen en la faena de guanaco: “Queremos que más frigoríficos se sumen al aprovechamiento del guanaco porque hoy existe un solo frigorífico que está trabajando con el tema y dos mataderos municipales”.

Suárez afirmó que desde el organismo provincial están aportando información sobre el tema, pero hizo una convocatoria amplia para avanzar en el aprovechamiento productivo del guanaco. En tanto, anunció un crédito de $40 millones otorgados a través del Ministerio de la Producción de la provincia con una tasa del 25% anual y hasta de $3 millones por productor para la compra de reproductores; el crédito será de hasta 36 meses.

