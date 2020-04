Santa Fe: productores denuncian ataques contra silobolsas

El silobolsa roto en Maciel a José Maulión

En medio del aislamiento social y preventivo por el coronavirus, en el centro sur de Santa Fe se estuvieron registrando ataques contra silobolsas, según dijeron productores a LA NACION .

José Maulión es un productor agropecuario de la localidad de Maciel, en el departamento de San Jerónimo, Santa Fe. En las últimas horas sufrió la rotura de más del 50% de un silobolsa donde guardaba la cosecha de soja. Contó que, si bien, es la primera vez que sufre un ataque a un silobolsa, en otras oportunidades registró el robo de hasta 4000 kilos de maíz.

"Como a muchas cosas, nos comenzamos a acostumbrar a este tipo de robos. Siempre tenemos roturas de silobolsas de gente que lo hace para sacar una o dos bolsas de granos, eso ya es un poco común, pero es la primera vez que me pasa que la rotura se de en el medio (lo que provocó el derrame del grano). A simple vista parece que lo hicieron solo para generar el daño, no por robo", señaló.

El productor también indicó que en la región en menos de 10 días se han registrado tres casos más. Según pudo saber LA NACION, hubo actos vandálicos en Bustinza, San Genaro y Salto Grande.

En San Genaro también se presentó una situación similar Crédito: Twitter

"Todavía no pude sacar la producción. Al no haber llovido se recupera todo y no implica tantas pérdidas", dijo Maulión. Añadió, no obstante, que el objetivo de hacer el acopio de la soja, es por la circunstancia de la pandemia por coronavirus. "Los cupos en puertos no están muy fluidos y para cumplir los contratos decidimos embolsar la carga para un mes", sostuvo.

En esa misma línea, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Carlos Castagnani, dijo que hasta el momento no se han reportado más casos de productores que hayan sufrido este tipo de perjuicios.

"No sabemos quién los hace y por eso no podemos decir quiénes", manifestó Castagni. Aclaró también que se han realizado las denuncias correspondientes, pero que después todo queda en la nada. "El productor al que le rompen el silobolsa está obligado a embolsarla de nuevo y esto genera un costo importante que no estaba previsto. En sí la pérdida de la producción es mínima siempre y cuando no se de en época de lluvia", destacó.

"El silobolsa cuesta US$250 en promedio. Los hay de diferentes medidas, pero a eso hay que sumarle la mano de obra para la extracción. Es un costo importante que se da sin tener lógica del porqué", afirmó el titular de Carsfe.