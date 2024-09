“Se hizo lo que se pudo”: hubo acuerdo, luego de un mes de disputa, por el conflicto salarial en una de las multinacionales que operan en el país

Escuchar

Luego de un mes de un conflicto salarial en la planta de John Deere, en Granadero Baigorria, Santa Fe, se alcanzó un acuerdo entre la empresa y los trabajadores. La disputa, que se inició con medidas de fuerza por parte del Sindicato de Operarios y Empleados de la Industria del Tractor (Soeit), había llevado al Ministerio de Trabajo de Santa Fe a dictar la conciliación obligatoria. Tras dos reuniones entre las partes, se logró poner fin a la disputa.

En diálogo con LA NACION, Osvaldo Mattana, secretario general del Soeit, expresó: “Terminamos el conflicto y cerramos el acuerdo con los delegados. Se hizo lo que se pudo en un contexto muy difícil para nosotros, con una actividad en retroceso. No estamos en caída libre, pero, como muchos sectores productivos del país, enfrentamos un escenario incierto y complejo. Logramos revertir la propuesta inicial de la empresa, que no incluía aumentos, y conseguimos sumas no remunerativas. Además, obtuvimos un importante incremento en el subsidio para transporte y un ajuste en la escala salarial para septiembre”.

En rigor, el comunicado que el sindicato envió a sus afiliados detalló los términos del acuerdo, mencionando el aumento del subsidio de transporte a $45.000 mensuales desde julio de 2024. También se pactó una gratificación especial de $250.000 por el desfasaje de julio y agosto a pagarse el 27 del actual. Para septiembre, se otorgará un aumento del 4% en la escala salarial, y los retroactivos devengados se abonarán el 4 de octubre. Además, en octubre se reanudarán las negociaciones para los próximos ajustes salariales.

Osvaldo Mattana, secretario general del gremio del tractor

“Queremos agradecer el firme y decidido apoyo de las compañeras y compañeros en esta difícil negociación, que comenzó con una propuesta de cero mejora salarial para el trimestre julio-septiembre”, dijo el gremio en el comunicado.

El conflicto comenzó el 20 de agosto pasado cuando el sindicato lanzó una medida de fuerza en la que los operarios suspendían sus actividades por dos horas y media por turno, en reclamo de aumentos salariales para los meses de julio, agosto y septiembre. Según el sindicato, la empresa se negaba a otorgar estos incrementos. La empresa, por su parte, señaló que ya había realizado una recomposición salarial “superior a la inflación” en el primer semestre y que el debate estaba centrado en la “frecuencia de revisión de los próximos ajustes”.

La situación se agravó cuando el Soeit amplió el cese de actividades a cuatro horas diarias. El Ministerio de Trabajo de Santa Fe intervino y, tras una primera reunión, dictó una conciliación obligatoria que, en principio, duró siete días. Luego se llevó a cabo una segunda reunión, que pasó a un cuarto intermedio. Finalmente, esta semana se firmó un acuerdo que puso fin al conflicto.

Esto se da en un contexto en el que el sector de la maquinaria agrícola viene atravesando una situación compleja debido a la caída de ventas. Si bien en términos productivos este año, tras las sequía de 2024, el campo cosechó más, diversos factores confluyeron para que se registre una pérdida de rentabilidad en la actividad. Esto afectó el mercado de maquinaria. El escenario puede complicarse aún más ante la caída de los precios de los granos.