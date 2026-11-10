Seis empresas argentinas de maquinaria agrícola buscan nuevos compradores en Italia

Seis empresas argentinas de maquinaria agrícola y componentes participan desde este martes en EIMA 2026, la feria internacional que se realiza hasta el sábado próximo en Bolonia, Italia. Cuatro de ellas exhiben sus productos en el Pabellón Argentino como parte de una misión comercial y las otras dos participan con stands propios. Las firmas buscan contactar a potenciales compradores y abrir oportunidades de exportación con tecnologías desarrolladas en el país para la siembra directa, la cosecha y la conservación de granos, según informó Expoagro.

Piersanti, Ombú Maquinarias, Gimetal y Tecnología Pérez integran la misión impulsada por Exponenciar, Banco Nación, PromArgentina y Cafma. Cestari y Rossmet participan con espacios propios. En su primer stand propio en EIMA, Cestari exhibe una tolva autodescargable desarrollada para el mercado europeo. En la jornada inaugural, el Pabellón Argentino recibió a potenciales clientes y contó con la presencia de representantes de la Embajada argentina en Roma.

Según destacaron, la magnitud de la feria da cuenta de la importancia de este encuentro para la industria: en esta edición 2026 reúne 1800 empresas, 690 de ellas procedentes de 45 países, que presentan 60.000 modelos de maquinaria, equipos y componentes. Más allá de las cifras, FederUnacoma, la asociación italiana de fabricantes de maquinaria agrícola y organizadora de la feria, destacó la excepcional calidad de las tecnologías expuestas.

Desde Exponenciar señalaron que la participación en EIMA representa una oportunidad para mostrar el conocimiento y el talento de la industria argentina, y poner en valor su aporte al desarrollo de la maquinaria agrícola a nivel internacional.

Piersanti en la muestra italiana Exponenciar

Al respecto, Juan Manuel Galiano, gerente de Ingeniería y Producción de Piersanti, destacó el potencial del talento nacional para aportar soluciones vinculadas a la producción de granos: “La Argentina es uno de los principales países productores de soja del mundo y, por lo tanto, la industria es idónea para dar soluciones a esa necesidad. En Piersanti, que nuestra especialidad es cosecha de este tipo de cultivos, estamos llevando una solución”.

En tanto, desde OMBU señalaron que “la industria argentina puede hacer un gran aporte en la producción sustentable de granos para toda Europa. En nuestro caso queremos mostrar la fortaleza que tenemos en la tecnología de poscosecha, principalmente en el sistema de silobolsa para la conservación de granos secos”.

Por su parte, Mauricio Giacomossi, presidente de Gimetal, resaltó el desafío de presentar en Europa tecnologías vinculadas a la siembra directa: “Mostrar siembra directa en Italia como en gran parte de Europa es realmente un desafío, como lo son algunas prácticas que se realizan en la Argentina por la cultura implementada. También es importante reconocer qué necesitan para poder trabajar internamente y facilitar ese comercio en la Unión Europea”.

Seis empresas argentinas viajaron a la muestra italiana Exponenciar

En tanto, Hernán Pérez, de Tecnología Pérez, que participa por primera vez en EIMA, compartió: “Donde estamos aportamos un repuesto de calidad, tratamos de diferenciarnos en un nicho donde el contratista rural o el dueño de una cosechadora busca un producto que tenga un plus de calidad o con algo específico que le permita trabajar más tiempo y no tener que cambiar esa pieza mayor cantidad de veces durante una cosecha”.

En Cestari apuntaron que “la participación en EIMA 2026 representa también un avance en el trabajo de adecuación de sus equipos a los requisitos técnicos y de seguridad europeos, un aspecto fundamental para fortalecer su presencia comercial en la región”.

Cestari exhibe una tolva autodescargable desarrollada para el mercado europeo Exponenciar

Más allá de la exhibición de una máquina, “este paso refleja la decisión de continuar construyendo relaciones comerciales duraderas, ampliar oportunidades y consolidar la presencia de la industria argentina en mercados internacionales altamente competitivos”, destacaron.

Por último señalaron que la presencia argentina busca fortalecer el posicionamiento internacional de la industria nacional y generar nuevas oportunidades comerciales.