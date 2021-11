Si la rueda de la producción se detiene, los dólares no entran

Si hay una cadena de producción que tiene ciclos biológicos específicos y precisos que no pueden romperse esa es la del campo. En agricultura, si no se aprovechan las ventanas de siembra y los tiempos de cosecha el resultado final de los cultivos se altera. En la ganadería, una pastura que no se implanta a tiempo no cumple con su objetivo.

Lo curioso es que buena parte de la estabilidad macroeconómica del país depende de esta cadena de producción. Pocas veces como en este año quedó en claro en el país que sin la liquidación de divisas récord por exportaciones del complejo oleaginoso y de los cereales las cosas hubieran sido peores.

Las interrupciones que están registrándose en el funcionamiento de la cadena por las restricciones a las importaciones por las regulaciones en las adquisiciones de divisas deberían encender las luces de alarma. Esto, además, sucede en un contexto mundial que todavía padece los efectos de las cuarentenas por la pandemia con una suba exponencial de los fletes internacionales que afecta la cadena logística.

Hay quienes lo expresan de otro modo. “Calculamos que este año llegaremos a exportar por US$80 millones de dólares, cuando en 2020 llegamos a 50 millones de dólares y para 2022 podríamos alcanzar ventas por 100 millones de dólares”, explica Eduardo Borri, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma). “Hay luces amarillas”, advierte, en relación con las regulaciones del Banco Central que fijan límites por empresas para la importación de insumos. Aunque la entidad flexibilizó el régimen dispuesto a principios de octubre, las empresas tienen dificultades para conformar sus stocks. “Entendemos que hay escasez de dólares, quisiéramos salir de esta situación lo más rápido posible”, añade Borri.

Las empresas multinacionales, en otro tono, también advirtieron sobre las dificultades. “Antes de prometer la entrega de un producto y no cumplirlo, preferimos no tomar pedidos anticipados. Eso genera una demanda insatisfecha: el mercado está en comprador y nosotros no podemos hacer frente a eso de la manera esperada”, dijo Reynaldo Postacchini, presidente de la Asociación de Fábricas y Distribuidores Argentinos de Tractores y otros equipamientos Agrícolas, Viales, Mineros, Industriales y Motores (AFAT), según publicó LA NACION, en una crónica de Mariana Reinke.

Quienes también lo están padeciendo son los contratistas. Jorge Scoppa, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma, advierte, por ejemplo, que desde el año pasado vienen padeciendo dificultades para comprar neumáticos. “Si un contratista quiere hacerlo fuera de su pueblo, no consigue”, dice, en referencia a que los comercios priorizan a sus clientes conocidos a la hora de vender. Es una lucha cuerpo a cuerpo. Nadie tiene certeza sobre el precio al que va a reponer sus stocks. Los comercios confeccionan listas de espera como hacían las líneas aéreas hasta antes de la pandemia.

Scoppa advierte que no solo hay dificultades con los neumáticos sino también con los componentes de los equipos agrícolas. “Hay escasez para comprar elementos electrónicos de las sembradoras, como las plaquetas”, dice. “El país necesita crecer, no se puede frenar el trabajo del campo”, añade.

La respuesta del Gobierno son las estadísticas. Comparan cifras del año pasado con las actuales y responden que no hay razón para quejarse de las demoras y que es cuestión de los especuladores que quieren adelantar compras para cubrirse frente a una eventual devaluación. Recomiendan importar directamente sin pasar por distribuidores mayoristas. Para los contratistas, empresas pymes, esto es prácticamente imposible, según advierten. Facma, por ejemplo, tiene 4000 asociados que cubren todo el territorio nacional.

La evidencia de la historia económica demuestra que cada vez que hay que pasar por la autorización de un funcionario del Estado para hacer un negocio simple como comprar o vender, la rueda de la producción se detiene. “Para que se alcancen exportaciones por más 36.000 millones de dólares como este año, primero se necesita invertir en maquinaria, semillas, fertilizantes y otros insumos”, recuerda Scoppa como si hiciera falta.

Las pantallas de los mercados de granos pueden exhibir cifras que rompen récords, pero si se descuida a la cadena de producción, esas imágenes pueden transformarse en meras ilusiones.