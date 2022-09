Siguen las idas y vueltas con un fondo para subsidiar la harina

Luego de que el secretario de Comercio, Matías Tambolini, admitiera que el Gobierno busca modificar el fideicomiso creado para subsidiar a la industria molinera por la bolsa de harina de 25 kilos que entrega a las panaderías, en el sector hay expectativas por conocer el destino de las compensaciones.

Mientras en una parte del rubro panadero aseguraron a este medio que fuentes oficiales les manifestaron que continuarán con las compensaciones a los molinos, pero en un solo producto [la harina 000], en otros ámbitos de la misma industria panadera remarcaron que todavía no tienen ninguna información al respecto. En tanto, en la Secretaría de Comercio expresaron que trabajan para una “redirección” del sistema para entregar el dinero directamente a los comercios de venta al público.

Los panaderos habían alertado hace unos días al Gobierno que, en caso de que no se siguiera con los subsidios, el precio del kilo de pan se dispararía de $340 a $450. La advertencia fue en el marco de una tensa reunión que mantuvieron a fines del mes pasado con Tambolini en la que el funcionario anticipó el nuevo destino de las compensaciones.

En tanto, en la industria molinera esperan que la redirección se concrete porque sostienen que el sistema “no es efectivo” y “son pocos molinos”. En rigor, hasta el momento son unas 20 empresas las que participan con el 45,4% del total de la molienda.

Vale recordar que el fideicomiso fue impulsado por el entonces secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con la suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja, del 31 al 33%. Se pensó para recaudar unos US$400 millones para subsidiar la harina que llega a las panaderías.

Fuentes del sector panadero que se habían reunido con Tombolini y fueron críticas indicaron que, si bien la reunión anterior “fracasó”, se abrió un canal de diálogo. “Como la reunión fue en muy malos términos, pusimos a un interlocutor del sector para el diálogo con el Gobierno”, expresó. Según dijo a este medio, desde el Gobierno se comunicaron para manifestarles que “quieren continuar con el fideicomiso, pero solo con la harina 000 [para la elaboración de pan]″. Indicó que van a pedir que se extienda también a la 0000 [para otros productos como bizcochos]. Otras fuentes del rubro panadero afirmaron no tener hasta ahora ninguna notificación oficial.

En contraste, en Comercio indicaron que “por ahora el fideicomiso sigue normalmente, se están incorporando molinos, y sobre todo, se está pagando la deuda y los desembolsos”. Dijeron que “se trabaja con esta idea de ir al subsidio directo a las panaderías” y aclararon que la harina 0000 seguiría subisiada.

Tras la última reunión con panaderos, en su cuenta de Twitter Tambolini había admitido que el fideicomiso no tuvo los efectos esperados. “A la luz de los resultados, este mecanismo funcionó parcialmente. Existen casos de molinos que cobran por la harina que se venden a sí mismos para fabricar galletitas. Esto no está necesariamente mal, pero no se observan resultados en precios al consumidor”, sostuvo. No precisó a qué empresas se refería.

En ese sentido, en ese momento señaló que buscan optimizar la operatoria del fondo. “Por eso propusimos, como alternativa, cambiar el mecanismo compensando la demanda y orientando el subsidio solo a la harina para producir pan, sin dejar de dar curso a nuevas incorporaciones de molinos y agilizando los desembolsos”, expresó.

“La intención es seguir dialogando con todos los sectores sin interrumpir los procesos en marcha. La necesidad es llevar alivio a la mesa de los argentinos, y para eso necesitamos trabajar con herramientas que funcionen y que hasta aquí presentan deficiencias que urge corregir”, cerró en esa red social.