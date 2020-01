Las lluvias de enero activaron las plagas en los cultivos de verano

Buenas perspectivas para el maíz

Volvieron las lluvias y se activó el desarrollo de plagas en los cultivos de verano. "En el norte de Buenos Aires aparecieron enfermedades de fin de ciclo en soja de primera, luego de que aterrizaran isocas migrantes del norte. También hubo ataques de roya en maíces, sobre todo en tardíos, que obligaron a tratamientos con fungicidas", observa el consultor Julio Lieutier.

En esa zona, hubo recuperación de los cultivos a partir de las precipitaciones de enero. "La sequía había afectado a la soja temprana en los primeros estados; los chaparrones posteriores permitieron recuperar las plantas desde floración en adelante. Por esas oportunas precipitaciones podrían esperarse rindes no muy alejados de los históricos; en maíz se nota un poco más de disparidad", aprecia el técnico.

Más al sur, en Tres Arroyos, también se alcanzarán rendimientos satisfactorios en los cultivos de verano. "Los productores terminarán el ciclo agrícola con buenos índices económicos, luego de una cosecha de trigo que superó los resultados presupuestados y con rindes de tendencia en los granos gruesos", observa el asesor Benjamín Banks.

No obstante, advierte que "no debería dependerse de una súpercosecha para que cierren los números; la agricultura debería dar resultados satisfactorios con rindes históricos. En todo caso, los excedentes de un muy buen año deberían servir de amortiguador para los muy malos", distingue. "En otras zonas agrícolas, de campos más chicos, lejos de los puertos y que recibieron menos lluvias, los números del girasol y de la soja no cierran", completa.