Trigo: cultivos con desarrollo dispar

Problemas con la falta de agua para el trigo

Carlos Marin Moreno Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2020

La condición de los cultivos de trigo no es homogénea: en la región pampeana norte (Venado Tuerto, Marcos Juárez, Rojas) se pudieron sembrar las variedades de ciclo largo y gran parte de las intermedias, pero en los últimos días no se pudo seguir adelante por insuficiente humedad. "Las lluvias de esta semana fueron irregulares y quedan muchos lotes secos, en los que no puede entrar la sembradora", resume un técnico de Rufino. En la región productiva sur la situación es más holgada. "En las ultimas semanas cayeron algunos chaparrones de 20-30 mm que permiten avanzar con las implantaciones", diferencia.

En tanto, los contenidos iniciales de nitrógeno en el suelo fueron bajos, por lo que muchos agricultores optaron por una fertilización fuerte a la siembra, en el entendimiento que aplicaciones fraccionadas pueden no ser convenientes en un invierno relativamente seco.

Los técnicos están aconsejando revisar el contenido de zinc. Éste puede ser el vagón más lento del tren de trigo si muestra un contenido deficitario en el suelo. El umbral para agregarlo como fertilizante es una parte por millón. Con el correr de los días se fue normalizando el abastecimiento de insumos para el cultivo. "Durante mayo hubo escasez de metsulfuron, pero luego apareció en el mercado, lo mismo que los fertilizantes, aunque con condiciones de pago al contado", observa el técnico.

Algunos agricultores que buscan nuevas alternativas productivas están probando con Brassica carinata , una suerte de colza que se utiliza para producir aceite industrial que se mezcla con el combustible de aviones buscando un producto más amigable con el ambiente. El mayor atractivo es su alto precio, aunque hay mucho por aprender en el manejo del cultivo.