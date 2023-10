escuchar

Después de dos semanas desde que se anunció la extensión del dólar soja IV, con un tipo de cambio del 25% al Contado Con Liqui (CCL) y 75% del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en las próximas horas, el Gobierno oficializaría la extensión de la lista de los nuevos productos que van a ingresar a este mecanismo. Con la intención de sumar divisas al país, se espera que salga una resolución en la que estarán integrados varios productos industriales. También se agregarán a la cebada, soja y girasol con un tipo de cambio diferencial. En el sector todavía no hay cálculos de cuántos dólares más se prevé que ingresen a las arcas del Banco Central (BCRA) por esta mercadería, pero la fecha de extensión del mecanismo despertó la gran incógnita.

El Gobierno integrará la cebada y cebada cervecera, aceite de girasol en bruto, aceite de girasol refinado, aceite de girasol, incluso refinado, sorgo, semilla de girasol y sus subproductos como tortas, harinas y pellets. Los productos estarían incluidos en una resolución general en la que se incluye bienes industriales, para ampliar el alcance del Programa de Incremento Exportador (PIE), por lo que el alcance sería similar al del dólar soja, que tiene una fecha límite de liquidaciones hasta el 20 de octubre próximo.

En la ampliación de productos se incluirá, además, a los vinos y subproductos, tabaco, cueros y pieles, que hoy no tienen retenciones para exportar. La decisión del Gobierno de incluir estos productos, según confiaron diversas fuentes, es porque “no afectan la inflación”. La medida, según pudo reconstruir LA NACION, en principio sería hasta el 31 de este mes, sin embargo, todavía no hay una definición sobre esta fecha, ya que quedaría poco tiempo de vigencia.

En el sector también se atajaron y adelantaron que "hay que esperar para ver la resolución y analizar si hay algo nuevo" Mabeline72 - Shutterstock

No obstante, en la agroindustria insistieron en que “hay que esperar para ver la resolución y analizar si hay algo nuevo” aplicable a los nuevos productos. Además, existe cierto escepticismo por el tiempo que va a durar la medida y la funcionalidad de la misma. De acuerdo con las primeras versiones, si esta vence el próximo 20 solo estaría en vigor por cinco días, por los feriados del viernes y el lunes próximo. “Son [solo] 5 días hábiles, es un papelón”, calificó una fuente de la agroindustria que pidió no ser identificada. Si fuera por 14 días también aseguran que “sabe a poco”, por lo que no creen que cerraría a fin de mes y sea extensible más allá de este tiempo.

En la agroexportación insistieron en que cualquier régimen debe estar incluido todo el agro, pero sobre todo “no tener fecha de cierre”, ya que “son muy poco días” para que las empresas puedan operar.

Durante la presentación del libro “La nueva era de la diplomacia” de Daniel Scioli, el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que “el sector de la pesca y minería”, leerían en el Boletín Oficial la ampliación del Programa, para que puedan liquidar al 25% por CCL y al 75% MULC, todas las empresas del sistema arancelario automotriz y minero.

Stock

Gustavo López, presidente de la consultora Agritrend, estimó que en cebada podría haber alrededor de 200.000 toneladas, que representan en dólares no más de US$50 millones. En el caso del sorgo, calculó, podría haber entre 250.000 y 300.000 toneladas valuadas hasta US$70 millones, mientras que en girasol habría en promedio 150.000 toneladas, con un precio de US$75 u US$80 millones en promedio, al valor FOB. “Con toda la furia llegás a los US$200 millones. Es totalmente marginal a lo que se viene viendo con el ritmo de la soja”, extendió.

Los aceites tienen un volumen de equilibrio de 1.100.000 toneladas, es decir, no se puede exportar más de este número Getty Images

En el caso de la soja en el acumulado al 1° de octubre, López explicó que el stock era de 5,1 millones de toneladas, pero que en la primera semana de este mes y hasta el lunes pasado, se compraron otras 400 mil toneladas, por lo que estarían en 5,5 millones de toneladas, que se convirtieron en el gran ingreso. “Me parece que se está agotando lentamente. Debe haber entre 4 y 6 millones si se considera la soja con y sin precio”, extendió.

Por otra parte, Paulina Lescano, analista del mercado de granos, sostuvo que “si eso se exportara y si logramos vender al exterior ahora, son otros US$500 o US$550 millones”. “Al productor, cualquier cosa que le mejore el precio de venta y le achique la brecha, le sirve. En girasol y sorgo, sí sería algo bueno, pero para el que le queda. Imagino que sería un acuerdo de nuevo con la exportación para que adelante DJVE [Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior] derechos de exportación y divisas porque no veo que puedan hacer ventas reales al exterior con nuestro valor FOB”, resumió.

No obstante, todos estos productos tienen volúmenes de equilibrio, es decir, que del sorgo no se pueden exportar más de 950.000 toneladas. La cebada forrajera tiene un volumen de equilibrio de 2.600.000, mientras que en la cebada cervecera ese número es de 950.000 toneladas. La semilla de girasol tiene una restricción de 145.000, mientras que en los aceites 1.100.000 toneladas.