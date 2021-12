Encuentro de los protagonistas de la agricultura digital

Los protagonistas de la agricultura digital tendrán este mes un encuentro público en el que disertarán sobre sus experiencias y las principales tendencias del sector. Será el 14 de este mes bajo el título “La Transformación Digital del Agro”, que en el que 19 disertantes “expondrán su visión de cómo lograr que el negocio agropecuario sea cada vez más sostenible”, según informaron los organizadores.

El encuentro, que se realizará en el hotel Sheraton, de Retiro, podrá seguirse de manera on line y será totalmente libre y gratuito (previa inscripción en www.digitalagrolatam.com).

“Se está llevando a cabo una transformación digital en el agro, que no solo incluye la utilización de nuevas herramientas tecnológicas digitales, sino también la adecuación de procesos, cambios de hábitos y una forma de pensar y de actuar más colaborativa que tiene como centro de todo a las personas”, dijo Ignacio Eguren CEO en AgroPro y anfitrión del encuentro.

Entre las empresas organizadoras están Caburé, AgroPro, Agrofy, Eiwa, The Roundtable, Kilimo, EmpreAr, AgriRed, Endeavor, iPuma, Auravant, Innovar+Emprender, Nester y JornaderosAgro. La jornada estará dividida en seis temáticas y se desarrollará a partir de las 9.

El programa es el siguiente: Agro digital: ¿Qué es y qué nuevos desafíos trae? ¿Cómo y cuándo se ve el valor?. Disertantes: Lara Giuliani, ingeniera agrónoma y productora ganadera; Alejandro Larosa, presidente de Agrofy y Matías Corradi, Business Development Lead en The Climate Corporation. El valor de los datos. Disertantes: Paulina Lescano, especialista en mercados agrícolas; Rolando Meninato, exvicepresidente de Dow Agrosciences y Marcelo Testa, contratista Agropecuario. “Sustentabilidad: ¿Qué implica, en qué me afecta y para qué sirve?” María Beatriz “Pilu” Giraudo, presidente honoraria en Aapresid; Jimena Sabor, gerente en Summabio y Marcelo Regúnaga, director académico del programa de capacitación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Innovación: ¿Qué es una mentalidad innovadora? Ana Wegman, Innovación y Desarrollo en Lartitigoyen; Roberto Rodríguez, CEO en Agroads y Gustavo Degli, Head of Transactions en Agrotoken. Venture Capital: ¿Qué es el VC? ¿Cuál es el atractivo de las Agtechs? Tomas Peña, managing eirector en The Yield Lab; Juan Cabrera, cofundador en Xperiment; Bernardo Milesy, gounder y Managing Partner en Glocal. Tecnología digital: tendencias. Laura Lukasik, directora en Innovación Digital en UPL; Fernando López Iervasi, gerente general de Microsoft; Emanuel Bodega Duckwitz, de Los Grobo y Carlos Becco, senior advisor