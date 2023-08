escuchar

Luego de que el Gobierno cerrara por 15 días las exportaciones de carne vacuna a la espera de hacer un nuevo acuerdo de precios con los frigoríficos, en el sector agropecuario se sucedieron expresiones de fuerte rechazo a la medida del Gobierno.

“Nuevamente la torpeza de una medida que afecta a nuestra actividad, cuesta mucho abrir un mercado para en forma inconsulta dejar de abastecerlo. Si nuestra actividad no tiene previsibilidad no podrá crecer, estas medidas son el claro ejemplo de 50 años de políticas equivocadas que han estancado la producción”, dijo Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus, que agrupa a los criadores de esta raza bovina.

También se pronunció Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA): “¿Qué puede esperarse de este Gobierno?”, se preguntó. Consideró que, “de confirmarse esta medida, el sector debería responder con un cese de comercialización de hacienda vacuna”.

El dirigente dijo que se trata de “un pésimo gobierno” y criticó que recurran nuevamente a recetas que “siempre han fracasado”.

“Esto de los aprietes, los cierres, las inspecciones exhaustivas son para lograr acuerdos ficticios de precio que después se dan pura y exclusivamente en un cinturón muy cercano al conurbano y en un par de supermercados, como para mostrar un acuerdo de precio que después no existe”, dijo y agregó: “Es la típica medida tomada por una banda de ineptos, inútiles, incompetentes que han llevado al país a esta situación”, agregó.

Alfonso Bustillo, presidente de la raza Angus Santiago Cichero/AFV

“¿Quién se va a sentar a dar precios justos [en un acuerdo] con este desorden? ¿Quién se puede sentar seriamente? Un disparate absoluto, mientras tanto la gente sin trabajo, todo mal. Era esperable que suceda esto, porque el desastre de ayer de ajustar el dólar terminó de romper lo último que faltaba. No sé en que termina esto, pero seguro no termina bien”, dijo el consultor Víctor Tonelli.

“No hay una explicación racional que justifique esto, salvo el desmanejo absoluto. Estamos todos desbordados y no es solo la carne, es todo, no hay negocio de nada, no hay proveedor que entregue mercadería, no hay industrial que pueda producir a un costo dado. Hoy estamos en un pozo que no se sabe la profundidad. En el MAG [Mercado Agroganadero de Cañuelas], a partir de mañana se para la oferta y los precios pueden ser cualquier cosa”, agregó.

Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de CRA

En tanto, Juan Diego Etchevehere, director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), apuntó: “Esta medida perjudica fuertemente a los productores entrerrianos que aún continuamos bajo los efectos negativos de la sequía histórica. El gobierno nacional sigue desconectado de la realidad agropecuaria, tomando decisiones contra el campo”.