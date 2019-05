Trump y Perdue anunciaron el paquete de ayudas Fuente: AP - Crédito: Andrew Harnik

Destinarán US$16.000 millones para compensar los efectos de la guerra comercial

El gobierno de los Estados Unidos oficializó ayer el paquete de ayuda económica que brindará a los productores agropecuarios que padecen las consecuencias de la guerra comercial con China. "Los 16.000 millones de dólares en fondos ayudarán a que nuestros preciados agricultores prosperen y dejarán en claro que ningún país tiene derecho a veto sobre la seguridad económica y nacional de EE.UU.", dijo el presidente estadounidense, Donald Trump , a la prensa en la Casa Blanca.

Pero, a juzgar por la reacción del mercado de granos, con precios en baja para el maíz , la soja y el trigo , lejos de aportar calma, los anuncios acentuaron la incertidumbre sobre el porvenir de la campaña 2019/2020, tanto por lo que se expresó en el texto difundido por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos como por lo que no se especificó.

En detalle, el paquete oficial estará conformado por 14.500 millones de dólares que serán destinados a pagos directos a los productores (granos, frutas, porcinos y tamberos, entre otros) y por 1500 millones de dólares que se utilizarán en un programa de compra de productos agropecuarios, fundamentalmente frutas, verduras y alimentos procesados.

En cuanto a los pagos directos, el secretario de Agricultura estadounidense, Sonny Perdue, dijo que los mismos serán por superficie sembrada en 2019, sin importar de qué cultivo se trate, "por lo tanto, no distorsionarán las decisiones de siembra". Esa aclaración respondió al rumor que el martes provocó la caída de las cotizaciones de la soja, cuando se especuló con que el gobierno pagaría US$73,48 por tonelada de la oleaginosa; US$23,15 por trigo, y US$1,57 por tonelada de maíz. Eso alentaría una mayor siembra de soja, en detrimento de los cereales.

Y, si bien se aclaró que los pagos estarán basados en una tasa fija por condado, dependiendo de la cantidad de hectáreas sembradas en el presente año, no se detallaron valores por tonelada. Sí se especificó que "las ayudas" se abonarán en tres etapas, la primera, entre fines de julio y principios de agosto (las siembras de granos gruesos y del trigo de primavera ya estarán finalizadas).

Respecto de los dos pagos restantes, el gobierno estadounidense aclaró que serán evaluados "según lo exijan las condiciones del mercado y las oportunidades comerciales. Si las condiciones lo ameritan, los tramos segundo y tercero se ejecutarán en noviembre y a principios de enero". Esto deja abierta la chance de que un acuerdo con China -hoy no se vislumbra- deje sin efecto parte de las compensaciones anunciadas ayer.

Antes de los anuncios, el precio del maíz sumaba la novena rueda alcista consecutiva. Luego de conocido el texto del paquete de ayudas el cereal cerró la jornada de negocios con una baja del 1,2% en la Bolsa de Chicago, donde el ajuste de la posición julio fue de 153,44 dólares por tonelada.

Charlie Sernatinger, jefe global de Futuros de Granos de ED&F Man Capital Markets, explicó que las frías letras del paquete de ayudas resultaron negativas para el maíz, dado que muchos productores que, por el atraso de las siembras como consecuencia del tiempo húmedo planeaban ingresar en el programa de subsidios de "siembras impedidas" (no sembrar), "ahora optarían por plantar, incluso en forma tardía", dado que solo podrán acceder a los pagos directos anunciados ayer quienes siembren. "En estos momentos el maíz es el que ofrece la mejor rentabilidad por hectárea. Entonces, estos pagos podrían compensar los menores rindes que daría un maíz tardío", dijo el especialista.

Para los precios de la soja el anuncio resultó un alivio fugaz, ya que no se fomentará su siembra, en medio de la sobreoferta actual. Sin embargo, la oleaginosa aún puede recibir área que no se logre implantar con maíz si el clima se mantiene húmedo en las próximas semanas, ya que su ventana de siembra es más amplia. Además, la soja tiene exceso de fundamentos negativos en EE.UU., desde un nivel de existencias 2018/2019 récord, hasta la incierta suerte de las exportaciones 2019/2020 si no se llega a un acuerdo con China.

Por esto, no resultó sorpresivo que Chicago cerrara con una baja del 0,84% para el contrato julio de la soja, cuyo ajuste fue de 301,85 dólares.