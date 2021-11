Tras los aumentos, las carnicerías tuvieron buenas ventas durante el fin de semana

Luego de las subas que tuvo la hacienda la semana pasada, con incrementos en torno del 20%, el fin de semana largo en las carnicerías se concretaron buenas ventas y con aumentos de precios al público, aunque las fuentes consultadas no precisaron cuánto de ese porcentaje se terminó trasladando a los mostradores, ya que hubo variaciones según cortes y zonas de venta. Vale recordar que, en tanto, a los supermercados el Gobierno les había pedido congelar los precios también hasta el feriado de ayer.

Para los consignatarios, la demanda de hacienda para consumo interno seguirá empujando fuerte y la suba al público se terminará convalidando. “Primero fue un reacomodamiento de precios (del ganado) y luego fue la suba que venía muy retrasada. Creemos que el mercado va a seguir firme y se va a mantener dentro de los valores de la semana pasada”, señaló una fuente consultada del sector.

Asimismo, indicó que, por más que baje la hacienda en pie, el precio de la carne en el mostrador ya subió y no volverá a retrotraerse. “Los carniceros se mostraron sorprendidos de la buena venta del fin de semana con los precios nuevos (sobre todo en cortes parrilleros más que la nalga), teniendo en cuenta la altura de mes en la que estamos”, añadió.

Tras la gran puja de días anteriores, la hacienda en pie en el Mercado de Liniers pareciera haber encontrado su piso y hoy la plaza en en el barrio de Mataderos, con un poco más de 5000 cabezas, arrancó sostenida y prudente a la vez, incluso algunas categorías estuvieron a la baja. El Índice General -todas las categorías- registró una baja mínima respecto del viernes, del 0,16%. En tanto, el Índice Novillo se encareció un 1,58%.

“Los compradores se mostraron cautos, no queriéndose pasar de los valores de la primera suba de hace dos viernes atrás. Aunque están necesitados, no quisieron convalidar los incrementos del martes pasado para no recibir llamadas (del Gobierno)”, dijeron fuentes del sector.

En este contexto, Gabriela Cerruti, vocera de la Presidencia, señaló que el Gobierno “está preocupado y ocupado” con el “control de la inflación” y que se reunirá con referentes de la cadena cárnica para evaluar los incrementos de precios.

”El Gobierno está preocupado y ocupado. El fin de semana pasado hubo una reunión y van a continuar este martes, y lo que se pidió es que como la gente iba a salir el fin de semana lago e iba a querer un asado, que se sostuvieran los precios mientras se sostenía la negociación para que no impactar en los viajes del fin de semana”, apuntó Cerruti.

Para los matarifes, “lo mejor es dejar que el mercado fluctúe sanamente y que encuentre el valor que convalida la calle, que dejen que libremente se acomode”.

“Cualquier medida que quiera adoptar el Gobierno es contraproducente porque automáticamente desincentiva la inversión en la producción y asimismo crea malestar en el ambiente. Esperamos que no tomen ninguna medida que pueda afectar al sector porque sería muy preocupante. El mercado siempre tiene picos”, detallaron.

“Esto fue un reacomodamiento de valores del 16 y 18% de suba que entiendo que está por debajo de la inflación de los últimos cinco meses. Si se toman medidas a corto tiempo luego se convierte en una olla a presión que no da más y ahí se destapa sola y sucede lo que pasó estos días atrás con la suba abrupta”, añadieron.

Consultado por LA NACION, el consignatario Fernando Sáenz Valiente analizó las causas directas del fuerte incremento de la carne. “El principal punto es el faltante de hacienda gorda que está rompiendo la cadena a partir de este mes. Durante todo el año, las raciones para dar de comer estuvo cara, sumado a una invernada de reposición (para engorde) con altos valores. Así es imposible ver una alternativa de un buen negocio a 120 días”, describió.

Por otro lado, señaló que hace tiempo que a los matarifes y abastecedores les dejó de ser negocio tener a su propia hacienda engordando en hotelería, por lo que “dejaron de ingresar terneros en esos establecimientos, sobre todo el matarife que no tiene un gran capital para estar perdiendo plata todos los meses”.

“Fueron los primeros que sacaron su hacienda de allí cuando el precio se estancó. En la actualidad son ellos, que al encontrarse sin su propia mercadería, entraron a competir en el mercado (de Liniers) directamente y se sumaron a la demanda”, explicó.

Lo que viene

El panorama hacia adelante no es el mejor. “Habrá una retención por parte de los productores para ver hasta donde llegarán los valores y, sobre todo, por el cierre de ejercicio de balance en diciembre próximo”, dijo el consignatario. Alertó que para el año que viene habrá un “quebranto histórico” de feedloteros. “Nunca se perdió la plata que se está perdiendo en estos momentos. Han perdido tanto capital que su capacidad de compra está dañada”, dijo.

En relación a una intervención más firme por parte del Gobierno, sostuvo que provocaría un daño más al mercado. “Está claro que el precio de la carne se forma por oferta y demanda y que si no se vende se pone fea por lo que se baja el precio rápidamente. Una medida que deberían tomar los funcionarios para tener precios populares de la carne es bajarle los impuestos a esos cortes”, explicó.

Por su parte, Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), indicó que el aumento del precio de la carne no es más que “la consecuencia de los problemas macroeconómicos y sectoriales sin resolver como los impositivos, entre otros”.

En este contexto, Urcía señaló que se sabía que a fin de año habría otra recomposición de las cotizaciones por una “inflación acumulada desde junio que implicaba un atraso real de, por lo menos, 20% en el precio de la hacienda”

“Era cuestión de tiempo, antes o después de la elecciones, pero teníamos la certeza de que ocurriría. Era inevitable. La suba se dio concomitante con las elecciones, tal vez ayudada por el clima político y la falta de un horizonte que dé tranquilidad a los diferentes operadores del negocio. Ante la incertidumbre económica y en un contexto inflacionario, la población argentina y los operadores de cualquier actividad, curtidos ya todos, buscan asegurarse en la tenencia de bienes”, dijo.