Trigo: Buenos márgenes para la campaña en el norte de Buenos Aires

Según un relevamiento del Grupo de Economía del INTA Pergamino, los productores del norte de Buenos Aires planean mantener o aumentar levemente la superficie de cultivos de invierno, en particular el trigo. No obstante, se advierte que el ambiente de incertidumbre para la definición de contratos hace que los que trabajan sobre campo alquilado aun no hayan definido su estrategia invernal hasta terminar de negociarlos.

De acuerdo con Francisco A. Fillat y Silvina .M. Cabrini, integrantes del Grupo de Economía del INTA Pergamino, los buenos indicadores económicos obtenidos con el trigo y con trigo-soja de segunda en los últimos años incentivan a los productores a la siembra de este cereal. "Si consideramos los valores de referencia de los márgenes agrícolas para Pergamino, el doble cultivo obtuvo el mejor resultado en comparación con la soja de primera en dos de las últimas tres campañas. En 2018/2019, el margen bruto de la secuencia, superó al de la oleaginosa en más de 70%", expresan en un documento.

Los autores destacan que el trigo es el tercer cultivo en importancia en la Argentina (después de soja y maíz) y el más importante de los invernales. "Si se analiza el valor bruto de la producción de estos cultivos en las últimas tres campañas, el trigo tiene una participación cercana al 13% con un pico del 17% para 2018/2019", indicaron los técnicos.

Según su informe, en la campaña pasada, desde el punto de vista económico, si bien en Pergamino no se registraron rendimientos récord como en 2017/18, los buenos precios (un 26% por encima del promedio de los últimos 10 años) sumado a una baja en los costos de labores y comercialización (menor aplicación de fungicidas y baja en costos de flete), hizo que el margen del trigo fuera superior respecto al 2017-2018.

"Los productores tienen interés por diversificarse incorporando otros cultivos de invierno. Sin embargo, se enfatiza en las pocas alternativas con rentabilidad adecuada y en los precios menos predecibles al ser mercados más chicos, limitando la incorporación de otros cultivos. Cebada, arveja, lenteja, coriando y cultivos de cobertura son evaluados para sembrar este invierno", precisan los expertos.

En el trabajo se detalla que para la campaña 2019/2020, el precio esperado, si bien es inferior al de la última cosecha, sigue encontrándose levemente por encima del promedio de los últimos diez años (US$170,5 vs US$164,1). En esta línea precisan que el rendimiento necesario para cubrir los costos directos asciende a 2,2 tn/ha, "valor que está muy por debajo de las expectativas de rendimiento promedio de las últimas campañas".

Agregan: "Los márgenes estimados para la próxima campaña son de 222, 310 y 398 US$/ha para valores de rendimientos bajos (38qq/ha), medio (44 qq/ha) y alto (50 qq/ha) en el partido de Pergamino, respectivamente. El margen bruto esperado para un rendimiento medio es superior o similar a los resultados obtenidos en dos de las últimas tres campañas", indican.

Para los técnicos, los productores "deben tomar conciencia que incorporar cultivos de invierno en las rotaciones se presenta no sólo como una alternativa para aumentar el valor económico de la producción por ha, sino también estos aportan a la reducción del riesgo económico al diversificar actividades, mejoran los indicadores ambientales por un mayor secuestro de carbono, contribuyen al control de malezas problema, (como yuyo colorado, rama negra, etcétera) y realizan un uso más eficiente de nutrientes, agua y radiación".