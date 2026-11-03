Un supermercado podrá exportar a Europa un subproducto bovino que sirve para fabricar un combustible para los aviones

Después de tres años sin envíos, un establecimiento argentino fue autorizado a exportar sebo incomestible a la Unión Europea, un subproducto de la faena bovina que puede utilizarse para elaborar combustible sostenible de aviación. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) incorporó al establecimiento N° Oficial 263, que figura a nombre de Coto Centro Integral de Comercialización SA, al listado de plantas habilitadas para ese destino, al que no se registraban exportaciones desde noviembre de 2023. Según explicó una fuente oficial, hay otras plantas en proceso de auditoría para recuperar el acceso de manera gradual.

La incorporación constituye un primer avance para retomar las ventas al mercado europeo. “Por diferentes razones técnicas se cerró y ahora se hizo todo un trabajo técnico con Senasa, autoridades de UE y las plantas locales para empezar a rehabilitarlas gradualmente”, señaló la fuente oficial. La autorización permite que el establecimiento vuelva a exportar, aunque no se precisa cuándo se concretará el primer embarque ni qué volumen tendrá.

El proceso podría ampliarse a otros establecimientos. “Hay otras que están en proceso de auditoría en la lista, pero como las audita Senasa, va a ser todo mucho más ágil”, agregó la fuente. De esta manera, la recuperación de los envíos dependerá de las sucesivas habilitaciones de las plantas que cumplan con los requisitos exigidos por el bloque.

Imagen ilustrativa de la exportacón de sebo bovino (Imagen generada con IA) Imágen generada con IA

Según destacó el organismo sanitario, la medida permite ampliar las oportunidades comerciales de la industria frigorífica nacional y aprovechar los subproductos derivados de la faena, con nuevas posibilidades para su valorización y comercialización internacional. El sebo se obtiene del procesamiento del tejido graso que queda de esa actividad y tiene distintos destinos industriales, además de su uso como insumo energético.

En particular, el Senasa explicó que el sebo incomestible de origen animal es una materia prima para producir combustible sostenible de aviación, conocido como SAF por su sigla en inglés. Según la descripción del organismo, al no ser apto para el consumo humano se clasifica como un residuo, lo que permite obtener un biocombustible con una huella de carbono significativamente menor que la del queroseno fósil. Para su elaboración, se somete a un tratamiento con hidrógeno a altas temperaturas que elimina el oxígeno, el azufre y otras impurezas.

El sebo, un subproducto de la faena, puede utilizarse para elaborar combustible sostenible de aviación AIRBUS - AIRBUS

La novedad se conoce en un contexto de crecimiento del negocio exportador argentino de sebo bovino. Según un reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) de septiembre pasado, los embarques pasaron de 6819 toneladas en 2015 a 154.808 toneladas en 2025, por US$125,2 millones. Ese salto colocó al país como cuarto exportador mundial, detrás de Australia, Brasil y Canadá. La expansión tuvo como principal motor la demanda estadounidense para elaborar diésel renovable.

En ese sentido, la recuperación del destino europeo suma una oportunidad comercial en ese escenario. El Senasa enmarcó la habilitación en su trabajo de acceso y de recuperación de mercados internacionales para los productos y subproductos de origen animal, con el cumplimiento de las exigencias sanitarias de los países compradores.