Cortocircuitos por una felicitación de Macri

El presidente felicitó al dueño del tambo La Rosalía, de Entre Ríos

La felicitación del presidente Mauricio Macri, en un audio de Whatsapp, a Laurentino López Candioti, director general del establecimiento La Rosalía, por su tambo donde instaló paneles solares para tener su propia energía y cámaras para seguir la actividad, terminó generando una inusual controversia. Macri había destacado que el tambo era "totalmente futurista".

En Facebook, Jorge Chemes, vicepresidente de CRA, dijo que también se sumaba a ese saludo del jefe de Estado, pero cuestionó que "no levante el teléfono" con los que "hacemos el aguante desde hace años" y hable con los que "en soledad" sostienen la cadena. Alejandro Sammartino, director Lácteo, lo cruzó en la red: "¿En la Argentina no se puede felicitar a los que innovan y progresan?"

Sanidad

La difusión del caso del ciudadano chino que en Ezeiza quiso pasar patas de cerdo en una valija pusieron en escena al Senasa, presidido por Ricardo Negri. En medio de la peste porcina causando estragos en China, los agentes del organismo actuaron para evitar el ingreso del producto.

En observación

El anuncio de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner generó reacciones dentro del sector agropecuario. Desde la Mesa de Enlace de 2008 hasta dirigentes de la actual conducción, la lectura fue que más allá de que Fernández haya sido interlocutor en la 125, está participando del mismo espacio del cual es crítico el ruralismo. Además, está la expresidenta en la fórmula. Claramente, el sector no olvida lo que fue el gobierno anterior en materia de intervención en los mercados de granos y carnes. Matías de Velazco, presidente de Carbap, sintetizó eso con una declaración. "Al campo no le gusta el kirchnerismo. El campo no quiere el kirchnerismo", expresó el dirigente.