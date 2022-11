“Una medida indeseable”, el argumento de una entidad rural para oponerse al dólar soja II

escuchar

SANTA FE.- Otra clara y firme posición del ruralismo santafecino ante una medida que implementa el gobierno nacional para el sector. Esta vez, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), que integran 31 sociedades rurales de la provincia, evaluó como “una medida indeseable”, la aplicación del dólar soja II, que entró en vigencia hoy y se extenderá hasta el 31 de diciembre.

“Carsfe quiere dejar en claro su total desacuerdo con la medida aplicada; el productor necesita un dólar único para comercializar todos sus productos, que no tenga un diferencial de 100% y una reducción de la carga fiscal asfixiante que soporta”, señaló la entidad en un comunicado.

Y agregó: “El universo de productores es variado, así como sus necesidades financieras son múltiples, más aún en este contexto de sequía que sigue azotando a todas las producciones primarias. Por eso, aquellos productores que comercialicen bajo estas condiciones, lo harán en su mayor medida para cumplir con los compromisos asumidos, debido a que enfrentan una situación de quebranto en sus explotaciones, y no por creer que esta medida es beneficiosa para su negocio”, alertó.

Según la confederación, “las consecuencias indeseables que producirá esta disposición ya los vimos en septiembre: aumento en los valores de los alquileres y los subproductos para la alimentación de cerdos, aves y vacunos; en el peor momento productivo por efecto del clima, fuerza a la producción a tener que asumir mayores costos y aceptar valores menores por sus productos, por intromisión en los mercados y tipos de cambio diferentes”.

Para la entidad ruralista, que por primera vez en 84 años de historia es conducida por una mujer, Sara Raquel Gardiol, de la localidad de López, departamento San Jerónimo, 100 km al sur de esta capital, tampoco van a resultar la solución esperada el tema de las compensaciones que el gobierno anunció pondrá en vigencia para los productores. “Se anuncia desde el Estado un método de compensaciones, que todavía no fue elaborado porque no tienen tiempo para la sensatez, para contrarrestar los efectos negativos; es una medida infantil y de muy baja eficacia, porque todos sabemos que no llegan a las manos de los productores por lentitud de implementación, burocracia estatal y desviaciones indeseables de los fondos”, subrayó.

Por último, Carsfe alertó que “es posible que algunos productores comercialicen por la necesidad imperiosa que atraviesan, no por convencimiento de que estas reglas son las correctas para lograr el crecimiento y desarrollo del sector”