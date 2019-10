Una promesa que sorprendió

Sergio Massa

Proyecto

Promesa de campaña o algo que realmente quiere hacer, Sergio Massa dio la sorpresa. En la reunión del miércoles pasado de un sector de la agroindustria con Alberto Fernández, se comprometió a un proyecto de estabilidad fiscal por tres años para el sector, siempre que gane el Frente de Todos.

Posiciones

La Mesa de Enlace está en un dilema. Por un lado, como agrupación que institucionalizó la unidad de las cuatro entidades gremiales del sector, trata de mantener su postura de dialogar con todos los sectores políticos, incluso del Frente de Todos donde las propuestas hacia el sector no son unánimes. Pasó con el documento del PJ, que alertó a la agrupación. Dardo Chiesa, de CRA, que fue crítico con ese documento, esta semana estuvo en un encuentro de varias entidades de la agroindustria con Alberto Fernández por su plan contra el hambre, una tarea loable. Por otra parte, la Mesa de Enlace sufre el embate en redes de quienes no quieren ningún contacto con el Frente de Todos.

Marcha del millón

Vía redes, grupos de Whatsapp, en más de 50 ciudades del interior productores que no están enrolados en las entidades o que sí se encuentran en algunas de ellas, organizaron el apoyo a la "marcha del millón" que se hará esta tarde. En sus distintas regiones acordaron llevar tractores, camionetas y caballos. Si bien lo harán bajo la consigna de respaldo a la República, los impulsa el temor de que un eventual triunfo de Alberto Fernández signifique la vuelta de restricciones al sector. Otros, molestos no obstante con el actual gobierno porque reimplantó retenciones al trigo y el maíz o por el alto costo del financiamiento, dicen que su apoyo no es un cheque en blanco para las autoridades.