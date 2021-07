“Vamos a tener que hacer changas”: las heladas arrasaron su plantación de bananas y pide ayuda

Desolado, Antonio Walter Noguera, un pequeño productor bananero de la Colonia Ceibo 13, jurisdicción de Laguna Naineck, en la provincia de Formosa, mira sus plantaciones de bananas sin poder creer lo que provocaron las heladas que cayeron en la zona durante junio pasado y en lo que va julio. Todas las hojas quedaron quemadas y él perdió todo. “Tenía para cosechar 3000 cajones, pero mis plantas ya no van a poder elaborar la fotosíntesis. Estaba revisando mis anotaciones de las ventas de 2021 y son 290. Eso es todo lo que voy a poder sacar este año”, se lamentó en diálogo con LA NACION. Es dueño de dos hectáreas que cultiva para mantener a su familia.

Lo que le pasó a Antonio se podría repetir en otras 640 familias que viven de eso en la provincia. Ante este panorama, la Federación Agraria Argentina (FAA) de Laguna Naineck envió una nota al gobernador Gildo Insfrán para pedirle la declaración de la emergencia agrícola porque estiman afectada la capacidad de producción bananera en alrededor del 70%.

“Las intensas heladas cayeron en plena producción y quemaron frutas que se encontraban prestas a ser cosechadas como así también quemaron frutas en pleno desarrollo para una futura recolección y la totalidad de la estructura foliar que iba a garantizar el llenado de la fruta para alcanzar el calibre adecuado para su comercialización”, precisó la entidad federada en la nota enviada al mandatario peronista.

Los daños que causaron este año las heladas en la producción bananera de Anntonio Walter Noguera, un pequeño productor de Colonia Ceibo 13 jurisdicción de Laguna Naineck

“Ahora vamos a tener que empezar a hacer changas, vender huevos, gallinas y chanchos porque de alguna manera tengo que darle de comer a mi familia”, sostuvo Antonio, que vive junto a su esposa, al hijo de 11 años de ella y su padre, de 94 años. “Con lo que recolectamos en dos hectáreas nosotros subsistimos, pero para que sea sustentable y tengas una buena ganancia necesitás por lo menos cinco”, explicó.

Por hectárea suele sacar 1500 cajones y por cada uno le pagan 200 pesos. Este año, por las heladas “sacar eso va a ser totalmente imposible”. Se trata del segundo año consecutivo en que el clima le juega una mala pasada, ya que en 2020 sufrió una fuerte sequía que redujo en más de un 20% el rendimiento de su plantación.

“Es triste, pero es lo que me tocó vivir y de alguna manera tengo que resolverlo. Pasa que uno que se esfuerza mucho y estas cosas son duras, pero la vida continúa y hay que trabajar, no nos podemos quedar sentados porque es peor”, reflexionó. Fue su padre el que le enseñó a trabajar la tierra y a vivir de ella. “Antes era diferente, en los tiempos que vivimos se hizo muy complicado y pesado. Además por la pandemia movilizarse y comercializar está muy difícil. Además, todo está muy caro y no es fácil contratar personal”, apuntó.

"Tengo dos hectáreas de banana y la helada me dejó sin hojas, sin posibilidades de terminar el desarrollo de las frutas", se lamentó el productor bananero Antonio Walter Noguera facebook

La pérdida de rentabilidad y el aumento del precio de los insumos, como los fertilizantes, complican aún más la situación. En ese sentido, el productor detalló que una bolsa del fertilizante urea de 50 kilos cuesta 5300 pesos. Por hectárea necesita dos bolsas por aplicación. “Se deben hacer como mínimo tres aplicaciones, yo que tengo dos hectáreas necesito cuatro bolsas por aplicación, es decir 21.200 pesos, por eso ya casi no me dan los números”, dijo. A esto se deben sumar los costos de otros insumos.

“Necesitamos de nuestros dirigentes. Le pedimos al gobernador que nos ayude a paliar la situación. Si nos pueden brindar alguna pequeña ayuda para poder seguir con nuestra producción, con lo que nos gusta, para que de alguna manera poder sustentarnos”, pidió.

En tanto, la FAA reclamó una ayuda económica de fondos no reintegrables para todos los productores bananeros formoseños con el fin de mitigar “la difícil situación que atraviesa el sector”.