Caputo aseguró que la derrota de Trump no cambia la relación con Estados Unidos y defendió el nivel del dólar

Con el presidente Javier Milei de viaje en España, le tocó al ministro de Economía, Luis Caputo, cerrar la conferencia anual de la Fundación FIEL en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA). “No es fácil reemplazar al presidente”, arrancó. El escenario tenía un condimento adicional. Un día antes, Donald Trump, aliado político de Milei, había recibido una dura derrota en las elecciones de mitad de término en Estados Unidos.

Algunos economistas creen que un Trump más debilitado podría condicionar la ayuda económica a la Argentina el año próximo. En 2025, en plena corrida cambiaria, Washington asistió financieramente al Gobierno. Caputo minimizó ese riesgo. “Con respecto a la elección de ayer, yo creo que para la Argentina no cambia. Ya lo hablé con el Tesoro en el G20. Era esperado, tal vez no por tanto, pero no va a cambiar esencialmente la relación”, respondió ante una pregunta del economista Juan Carlos de Pablo.

De Pablo le recordó una idea que el ministro repite desde julio. Milei es amigo de Trump, pero si en 2027 no hace falta su ayuda, mejor. Caputo coincidió y dijo que el Gobierno se prepara para un eventual ataque especulativo como el de octubre de 2025. “El programa ahora es mucho más sólido, porque además compramos US$16.000 millones adicionales en reservas, no se imprimieron pesos y tenemos un swap con Estados Unidos”, indicó.

Luis Caputo, durante el cierre de la conferencia anual de la Fundación FIEL en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) Prensa BCRA

Según el ministro, el único que ganó con aquel episodio fue el Banco Central, que obtuvo US$2000 millones, algo que no celebra porque lo considera un shock de riqueza negativo para el mercado. “Lo ideal sería que todos entiendan que es momento de invertir y pasemos un 2027 de lo más tranquilo. Pero como puedo estar equivocado, me tengo que preparar y, si vinieran, tener que pegarles otro cascotazo, que ojalá no pase”, advirtió.

También relativizó los pronósticos de un año próximo volátil. “Si fuera 100% consenso que eso va a pasar el año que viene, ya estaría pasando”, sostuvo, y dio un ejemplo de la elección norteamericana. “¿Cuánta gente creyó que, porque habían ganado los demócratas, hoy íbamos a tener un miércoles negro en los mercados? Y se levantaron con el S&P 1,5% arriba. El mercado había descontado el resultado días antes”, dijo.

El dólar, en el centro del debate

Caputo eligió tres temas que, según dijo, se discutieron en las últimas semanas. El primero fue el tipo de cambio. Defendió su nivel actual y afirmó que es una de las variables que menos influye en la competitividad, que pasa por bajar impuestos, regulaciones, costo financiero y costos logísticos. Para graficarlo, explicó que hoy una pyme se financia al 80% en pesos, cuando la tasa de mercado ronda el 25%. Si pudiera hacerlo al 35% o 40%, el ahorro equivaldría a subirle el tipo de cambio a $2100 a una pyme exportadora.

El ministro rechazó la comparación con la serie histórica del tipo de cambio real. “Si vos hoy tenés por primera vez en tu historia un programa económico con cuatro años de equilibrio fiscal y orden monetario, y lo comparás con una historia de desorden macroeconómico, adivinen qué, este tipo de cambio real va a lucir más apreciado que en el pasado”, dijo. Como prueba de que el nivel es razonable, citó los flujos. Las exportaciones superarán los US$100.000 millones y la balanza minera y energética, que hoy ronda los US$22.000 millones, llegaría a US$60.000 millones en 2031.

Caputo respondió preguntas del economista Juan Carlos de Pablo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) Prensa BCRA

Sobre el crédito, negó que exista un problema de liquidez. Atribuyó la cautela de los bancos a la mora y al riesgo electoral, que se refleja en las tasas forward. Según Caputo, si el mercado tuviera certeza de la reelección de Milei, la tasa implícita entre 2027 y 2028 en la curva de dólares bajaría del 26% al 8%.

Por último, descartó cualquier “plan platita” para impulsar el crecimiento. Atribuyó la desaceleración a un shock externo y a otro interno que deterioró el salario real un 4,8% entre septiembre y marzo, aunque desde abril a agosto se recuperó un 2,6%. Un déficit de dos puntos, explicó, obligaría a conseguir financiamiento por US$14.000 millones. “No vamos a hacer nada de eso. Vamos a seguir con la ortodoxia, vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer”, cerró.