Caputo criticó a la oposición kirchnerista por querer romper el ancla fiscal y dijo: “Son una manga de delincuentes”

Escuchar

El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó a la oposición kirchnerista por querer “romper” el ancla fiscal y la calificó como “una manga de delincuentes”. Luego aseguró que es la primera vez en la historia que la Argentina tiene orden macroeconómico “por decisión política”, y dijo en el cierre del °60 Coloquio que esa es la mejor garantía para que los empresarios inviertan. El funcionario dijo que la inflación seguirá bajando, que no hay fecha par salir del cepo -incluso que se puede crecer con restricciones cambiarias- y ratificó nuevamente que no devaluará el peso.

Caputo cerró su discurso en el escenario y tuvo que volver para dar “una primicia”: adelantó que el Sector Público Nacional registró en septiembre un resultado primario de $816.447 millones y un superávit financiero de $466.631 millones. En los primeros nueve meses del año, se acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,7% del PIB y un superávit financiero de casi 0,4% del PIB. Esto no pasaba desde 2010. “Vamos a cerrar el año en equilibrio fiscal”, dijo.

“Tengo que agradecerle acá a mi amigo Daniel González (secretario coordinador de Energía y ex hombre fuerte de IDEA), porque era un día complicado hoy. Estábamos con todo el equipo preparando la ida para Washington”, empezó Caputo en el arranque del discurso. Luego hizo un retrato de la herencia y aseveró que “la inflación en unos meses va a estar, la mayorista, en 2% y la minorista, en 3,5%”. En un auditorio en silencio, volvió a ratificar que una devaluación del peso no es el camino elegido por el equipo económico para ganar competitividad. “No hay fecha para salir del cepo”, agregó luego.

Críticas a la oposición

Antes de esas definiciones había atacado duramente a la oposición por los proyectos de ley sobre la movilidad jubilatoria y el financiamiento universitario. “Hay legisladores que quieren que al país le vaya mal. Buscan la forma de que te vaya mal”, dijo Caputo, que aseguró que la gente “se lo va a facturar al kirchnerismo” en elecciones. Aclaró luego que no hablaba solo de ellos cuando mencionaba a la oposición en el Congreso.

“Ya sabemos que para la oposición la política no es un servicio público, es un negocio. Entonces, si no están manejando el negocio y tienen un problema, tienen otro problema adicional, es que saben que no pueden volver por mérito propio. Porque ya todo el mundo sabe que son unos delincuentes y unos burros. El 75% de la población sabe que son una manga de delincuentes impresentables y unos burros”, dijo el titular del Palacio de Hacienda frente a los empresarios.

“¿Se preocupan por los jubilados? ¿Me puedo reír un poco? O sea, no resiste, no pasa el primer filtro. Entonces, ¿qué están queriendo hacer? Romper el ancla fiscal, romper el equilibrio fiscal”, cuestionó a la oposición. “Entonces, ¿cuál es nuestra lucha? Es una lucha entre la política vieja y la política nueva. El ostracismo contra la transparencia. El negocio versus el servicio público. Ese es el planteo. Entonces, esto ofrece una gran oportunidad. Que tenemos un Presidente que no cede ante esas presiones. No cede”, celebró Caputo que dijo que Javier Milei es una de las voces más importantes del mundo.

“El Presidente viene a hacer las cosas correctas, y lo que es correcto es mantener el orden fiscal, porque Argentina no se puede dar el lujo de perder el orden fiscal, porque es un país que no tiene credibilidad”, agregó.

La salida del cepo

El ministro volvió a decir que no hay fecha para salir del cepo, sino que hay condiciones necesarias. “No nos apuramos con el cepo, porque el paso del tiempo nos juega a favor, no en contra. Más queda atrás los efectos negativos de la pésima política monetaria del gobierno anterior”, dijo Caputo, que aseguró: “Estamos en el mejor momento”.

“Dada la robustez de este programa, el paso del tiempo juega a favor”, reiteró. “Las variables van a ir mejorando. Vamos a salir del cepo sin generar ningún ruido para la gente o a ustedes, los empresarios. No miremos la rama, miremos el bosque”. Caputo afirmó que la inflación mayorista corre al 2% y la minorista, al 3%. “No hay un tema del tipo de cambio”, dijo el ministro y recordó que en la convertibilidad se convivió diez años con un tipo de cambio a $600. “Vamos a salir cuando estemos seguros de que están dadas las condiciones. No quiere decir que nos enamoramos del cepo”, dijo.

“Muchos empezaron a repetir que con cepo no creces. Bueno, contáselo a la historia. Porque Chile, del 84 al 91, con cepo creció 6,2% por año, mientras Latinoamérica, en ese mismo lapso, creció 2,6%. Corea, entre el 80 y el 98, creció al 7,9% con cepo, mientras el mundo crecía al 3%. Ni hablar China, ese país que más creció en los últimos 25 años, con cepo. Entonces, el cuento de, ‘no, el país no puede crecer si no sale del cepo’. Bueno, no se coman en ese cuento tampoco porque, como digo, no hay nada más necio que negar evidencia empírica”, dijo Caputo sobre la relación entre las restricciones y el PBI.

Luego de llamar a los empresarios a invertir, ya que -dijo- son los verdaderos protagonistas, cerró: “Hoy estamos viendo que el proceso de desinflación se continúa y va a seguir”.

Temas Comunidad de Negocios