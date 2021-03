Para el economista, en la política económica no hay reglas claras que permitan la llegada de inversiones Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Cichero/AFV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de marzo de 2021 • 12:42

El economista Carlos Melconian embistió con dureza contra el presidente Alberto Fernández por su discurso de apertura de las sesiones del Congreso. En diálogo con radio Mitre, criticó la falta de contenido en las palabras del mandatario, le adjudicó carecer de liderazgo y advirtió que en el país no hay reglas claras en la economía que permitan la llegada de inversiones.

"En el discurso de ayer no hay nada, aunque te tomes dos días para analizarlo. El Presidente arrancó con la 'compagineta', metió dos horas hablando y ahora está en otra cosa. Pero los problemas siguen estando", dijo Melconian

El economista acusó al líder del oficialismo de carecer de liderazgo. "La falta es absoluta, y en la Argentina los liderazgos no son fáciles de encontrar". Después añadió: "Un estadista es el que no se pelea, el que agradece a los argentinos después del discurso y el que sabe a dónde ir".

Melconian se refirió a las posibilidades que tiene el país de recibir inversiones. "Invertir en la Argentina es muy difícil porque no existen reglas. Una empresa petrolera, por darte un ejemplo, se privatiza en una época y se estatiza en otra, y es el mismo gobierno el que lo hace", ejemplificó.

Luego opinó sobre la polémica del "Vacunagate", que tuvo en vilo al Gobierno la última semana. "Extrapolemos lo que pasó con la vacuna a la economía. Es lo que pasa siempre, no hay macroeconomía ni política económica. La previsión social está quebrada y desde la dirigencia se pelean por la fórmula de ajuste. Al que invierte, antes le pasaban más desapercibidas estas cuestiones, por la falta de tecnología y porque no había globalización, pero ahora esto se ve muy rápido y es más fácil saber en qué países conviene invertir", dijo. Según el economista, en la cabeza de un inversor no puede estar la preocupación de si el país va a entrar o no en default.

Para Melconian la política argentina se tiene "que avivar" de que la estabilidad macroeconómica le sirve para conseguir votos a futuro. "La macro da riqueza y PBI per cápita. Acá creen que es al revés, se pelean por ser líderes del conurbano, el lugar más castigado de la Argentina. ¿Cómo se entiende eso?", dijo. Luego agregó: "Quedó demostrado que los políticos más exitosos son los que generan riqueza y educación para los ciudadanos y no planes".

El economista acusó que falta una cambio de régimen y que no existe dentro de los partidos políticos una izquierda y una derecha moderadas que se puedan poner de acuerdo. "Se tiene que tener presente que es el sector privado el que empuja la economía. Si no, miren a los chinos, que son comunistas para tratar a la gente, pero en lo económico son capitalistas. Ellos también quieren entrar en la liturgia capitalista", cerró.

Conforme a los criterios de Más información