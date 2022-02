Carlos Melconian aseguró que desde la Fundación Mediterránea están “laburando en algo serio” para el 2023

El economista Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación, dijo que “la explosión (económica) se puede evitar”. Sin embargo agregó que “la contracara no es llegar en un lecho de rosas” y remarcó que el Gobierno es “socio de la inflación”. Con respecto a su trabajo en la Fundación Mediterránea, afirmó que están “laburando en algo serio” para solucionar los problemas macroeconómicos.

En diálogo con Radio Rivadavia esta mañana, Melconian explicó que el Gobierno puede “llegar (al final de mandato) en términos de evitar explosiones financieras, macroeconómicas y demás”. Y sumó: “Yo dejando con las ganas a los que pronostican una explosión hace mucho tiempo y no se da, he dicho que sí, que puede llegar. Si llega en estas condiciones, quiero decirles a todos aquellos que escuchan que yo digo que la explosión se puede evitar, que la contracara no es llegar en un lecho de rosas, es esto, esto y peor”.

El director del Ieral dentro de la Fundación Mediterránea también se refirió al acuerdo que el Gobierno busca aprobar en el Congreso con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “el Fondo no es un dador de confianza, por eso más allá de si la letra gruesa, la letra chica, el Congreso, el Fondo, más allá de todo eso siempre, absolutamente siempre fue un acuerdo entre el hambre y las ganas de comer por designación, en ese sentido son socios”.

En el contexto de la alta suba de precios, que en enero llegó al 3,9% según el Indec, y la forma en que el gobierno la maneja, Melconian dijo: “La inflación te está ayudando a parar la explosión de alguna manera, macroeconómicamente les hace el ajuste, les ajusta el gasto, les ayuda a recaudar y les evita la explosión, les licúa la deuda pública en pesos a este gobierno que de los tres últimos es el mayor endeudador de todos en pesos”. Sin embargo aclaró que “los mete en un lío porque parte de la deuda en pesos se ven obligados a colocarla indexada por precios, entonces ahí no pueden licuar, y entonces sucede todo este lío”.

Preguntado por el rol de la oposición frente a la situación macroeconómica, y a la posibilidad de que JxC vuelva a ser gobierno en 2023, el economista remarcó que quiere trabajar en un plan que incorpore a los gobernadores y a distintas fuerzas políticas: “(Queremos incluir a) todo lo que va desde un extremo al otro, excluyendo los extremos, esto no incluye Fondo go home y no incluye cerrar el Banco Central, pero no porque los excluya decididamente, sino porque (nuestro plan) tiende a hacer un cambio organizacional fuertemente desregulatorio federal, pero con sentido común de lo que se usa en el mundo occidental”.

Por último, el economista contrastó el trabajo que se realiza en campaña con la situación al momento de gobernar: “Una cosa es tener que salir a hacerse popular, hacerse conocido, a ganar votos porque la gente es castigada, porque dicen ' de estos no me gusta ninguno’ una cosa es eso, y yo lo hice, yo caminé la provincia de Buenos Aires, la Capital, me encanta la emocionalidad y la empatía con la gente, como empanada, choripán y me abrazó con todos”. Sin embargo, agregó: “Cuando te encerrás y tenés que ponerle valor a las variables, te tiembla el pulso. Terminó el boludeo de la empanada, bailar arriba del escenario, ¿en que estamos laburando nosotros? en algo serio, si algún día tengo que subir al escenario a comer la empanada, y subiré”.