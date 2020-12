Carlos Melconian: "Hay todo un ambiente de berretalandia: Se ve en la transferencia de compañías, en el derrumbe de la tasa de inversión, en la expulsión de la mano de obra y donde la solución es doble indemnización y ya no podés echar y ya no hay más casi trabajo privado formal"

"Vamos a convivir un año más con emisión monetaria", dijo el expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian. El economista sostuvo que el ministro de Economía, Martín Guzmán da una batalla con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para discutir si en lugar de $4 billones vamos a emitir $2,8 billones, además de la que ya tiene con el Gobierno por los fondos y el control de precios.

"Para evitar la demanda de país libre, la pandemia (al Gobierno) le vino como anillo al dedo porque hay que entender que viajar, abrir (fronteras) y comprar es de democracia libre en el planeta tierra", agregó y sostuvo que el Gobierno es "controlcambiero".

El economista que estuvo en el programa Mesa Chica que se emite por LN+, sostuvo que la inflación del próximo año depende de lo que se termine emitiendo, pero la Argentina con que esté con dos dígitos empezando con cuatro, está cómodo. "La inflación de este año es irrelevante; tenés la mitad de los precios congelados, precios máximos, cuidados y los otros volando. La verdura subió 90% y la tarifa publica 0,5%. ¿Dónde está la verdad? No tenés idea el quilombo de precios relativos que hay. Si no te van a dejar ni siquiera el presupuesto, ¿qué gusto le sienten?", agregó.

Asimismo, indicó que este Gobierno es "controlcambiero ideológicamente". "Si no lo tenías iba en seguida porque lo llevan en la sangre. Y, como con lo que había no alcanzaba torniquetearon, torniquetearon, torniquetearon y hoy en berretalandia el mercado de cambio está flaco. Dicen que hay poco movimiento con cinco palos ($5.000.000) lo dominan. Hay superávit comercial en el Indec, pero no se liquida con semejante brecha y el que compra dólares ya no compra. Las empresas no pueden pagar, o sea, es un país paralizado", afirmó.

Sobre el cepo al dólar dijo que en la Argentina "tenemos que ser normal, recontra normal" y que tenemos que tener un programa macro atrás porque lo cambiario "es la anécdota" y no dura eternamente ni el cambio fijo ni el flotante ni la convertibilidad ni el doble mercado. "Si le metés agua con kerosene lo matás", ejemplificó.

"Hay todo un ambiente de berretalandia: se ve en la transferencia de compañías, en el derrumbe de la tasa de inversión, en la expulsión de la mano de obra y donde la solución es doble indemnización y ya no podés echar y ya no hay más casi trabajo privado formal. Es la primera vez que en 22 millones de población económicamente activa hay 7 millones de informales, de los cuales echaron 4 millones que estaban en la informalidad y te seguís calentando con el impuesto a los ricos y toda esa cosa chiquita. Vos salís con un megáfono y decís: se abrió la inscripción acá muchachos, vengan a invertir y no viene nadie a invertir", apuntó.

Por otro lado, el economista indicó que la Argentina necesita un cambio organizacional. "¿Vos te crees que en el balance del Banco Central hay un programa económico posible? Porque tiene cero activo y un montón de pasivo entre base monetaria y Lelics. Lo primero que pensó Domingo Cavallo para lanzar un plan de estabilidad es tener acomodado el balance del Banco Central. No puede haber un economista profesional de ninguna escuela económica que no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo y no por autoritario, porque es el ABC y ahí descifrás si te estás gastando las reservas, si tenés conducta fiscal, si tenés superávit; ese es el boletín de calificaciones", dijo.

"Cuando miro los precios de la economía y el balance del Central firmo berretalandia porque puede ser peor y no hay margen de acción. Es invalorable el trabajo de San Remes (por Jorge Remes Lenicov). No es ataque ni descalificación, no digo lo que dicen de frente es solo que está mal y alguien lo tiene que pagar", apuntó.

Según indicó, "el chanchito de la casa de paja" ligó el 2000 como todos y le sirvió a un desconocido intendente de Río Gallegos (Néstor Kirchner) para 20 años después estar en el centro del partido político de los más importantes de Argentina. ¿Cómo hace Máximo Kirchner para pelear en el Conurbano bonaerense con los barones? Lo hace la década del 2000, es un heredero puro, en el buen sentido de la palabra. Si no ligas la década del 2000, no venís de intendente de Río Gallegos y queda tu mujer, tu hijo y con chances, ¿Crees que es joda estar 12 años en el Gobierno? 12 años en el Gobierno te lo da tu activo", dijo.

"El mundo está muy abierto en el buen sentido de la palabra, elegís dónde ponés la pastera, dónde vas a producir y cuán competitivo sos, pero no devaluando, sino esforzándote en la productividad. Tenés trabajo formal bien pago porque cuanto menos costo extrasalarial tiene un salario más va al bolsillo de la gente. El costo del capital es riesgo país. Hay que entender que el capital no es una cosa que en el mundo se usa para financiar los "baradeles". El capital es una cosa que en el mundo se usa para competitividad, ofertismo, abrirle un surco al sector privado. La deuda soberana es una cosa ya en desuso", dijo.

Para el economista, la política monetaria de Jorge Remes Lenicov, la soja y la gobernabilidad fueron lo que impulsó a los Kirchner: "Llegó ahí, agarró lo que nadie quería y se quedó 12 años. En 12 años puede ser que un gol de suerte. Pero cuando estás 4 a 0 no son los 4 goles de pedo. Si el chanchito hubiera sido de cemento, no te hubieras quedado 12 años, pero trabajás para la historia y tu hijo no puede ir a disputarle a los barones del conurbano. Trabajar para la historia es decir: me vino como hace 100 años no venía a la región", expresó.

"Pensaron en hacer Néstor-Cristina-Cristina-Néstor. Ahí ya metiste 16 años, pero Néstor no llegó. Pensás qué necesitás y necesitás tener y repartir, con todo eso le meten ficha a la gente que es todo mentira, que es el distribucionismo y que si no, la alternativa es ser conservador y no progresista. Mentira. La Argentina no es un país institucionalizado. Las cosas van de salto por mojón", indicó.

"Nosotros tenemos que transmitir que el progresismo es una falsedad. El progreso es lo que existe y se da laburando, lo otro es ideología", afirmó. Agregó también que la gente está tan avivada y entendida que en dos minutos sabe si le estás mintiendo. Hay cosas que irremediablemente se tienen que hacer, dijo sobre la suba de los precios de los servicios públicos. También criticó a Guzmán quien, aparentemente, dijo, "se enamoró de Joseph Stiglitz", pero justificó su accionar por el rol que ocupada en el Ministerio de Economía.

"Desde ese lugar tenés la obligación y una parte importante del engranaje con la política y tenés que saber que si al político si le sacás la caja y le cortás el gasto público le cortas las piernas. Tenés que saber que le tenés que dar para que juegue y sea reelecto, todo. Pero tenés la obligación bien formado de explicar el ABC y no me gusta el cinismo como quiere engrupir a los que supuestamente lo entendemos", señaló.

"¿Cómo colocan deuda los hermanos de la región al 2% y la de nosotros vale 15%. La pandemia nos deja la cuenta que el problema lo puede tener cualquiera y no son negros, blancos, millonarios. Es parejo. Pero ninguno de estos cristianos del entorno nuestro reventó la pobreza como acá. Colocaron un bono no para pagar gasto público, corriente para ganar las elecciones, sino para los gastos del coronavirus. Nosotros estamos mendigando la definición del IFE, el ATP, todos tuvieron quilombo y cayeron menos que la Argentina y son mercados emergentes y colocan deuda a 10 años al 2%. Nosotros al 15% y están siete meses para negociarla", dijo.

"Te quieren refregar que arreglaron la deuda. Arreglaron un cálculo financiero a 1000 y se le va a 1400, salen y venden bonos y quieren discutir que no están colocando al 14% en dólares. No aprendemos más. El que se fue de camiseta amarilla tuvo ministros locos que colocaron deuda al 7% en dólares, estos vinieron tardaron en arreglarla y colocan al 14%. Estas son las obviedades que no queremos ver", subrayó.

