La Argentina del 11 de diciembre de 2019, según Carlos Melconian 17:55

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de mayo de 2019 • 01:20

El economista Carlos Melconian considera que el Gobierno adoptó el "Plan Picapiedra" para llegar a las elecciones . "Siempre pensé que eso generaba poco grado de libertad y cuyo objetivo final, en términos de éxito, para esta coyuntura y en ese desenlace era la tranquilidad financiera, bancaria y cambiaria", explicó en el nuevo programa de LN+ conducido por Willy Kohan, Somos Nosotros .

Agregó: "Por eso cuando hoy leo que mejoraron las encuestas porque el dólar está tranquilo digo: 'En octubre del año pasado el objetivo era la tranquilidad, sabiendo que no crecen flores en el parque. Ahora estamos descubriendo que la tranquilad cambiaria ayuda a llegar [a las elecciones]. Si la tenés, no sabés si es suficiente para ganar, pero que si no la tenés perdés seguro, entonces el "Plan Picapierda" está ahí a la vista".

Tal como destacó el economista, no es un plan de mediano plazo sino que es "una cuestión transitoria". De todos modos, sostuvo que el plan "no alcanzó", y explicó: "No porque [Mauricio] Macri es ajustador sino porque no alcanzó a llevarlo al patrón de promedio histórico de la Argentina, que es lo que podés gastar".

Sobre el panorama electoral, Melconian afirmó: "Hace muchos meses, en mis charlas habituales con el Presidente, de las se entera él y yo nada más, me dijo: 'Voy a ir de candidato'". Y señaló: "Nunca vi la posibilidad de que Macri no vaya ni de que esté terminado. Tenés que salir, jugar y, como todo en la vida, podés ganar o perder pero de ahí a darlo por terminado... El partido hay que jugarlo".

En este paralelismo deportivo, se refirió a las elecciones de 2015, y dijo: "Es como que [Macri] fue de visitante, perdió pero por poco y, de local, se dio vuelta. Siempre tenés que evitar que te hagan un gol de visitante porque vale doble". En línea con este pensamiento, agregó: "Si la gente de Cambiemos, el campamento del Pro en particular y los que supone que entiende del tema dicen: 'perdés las Paso como aquella vez', música celestial porque fue un partido que después se pudo revertir".

Además, el invitado a LN+ criticó al kirchnerismo: "A los que se fueron el 10 de diciembre de 2015 los tenés en todos lados diciendo cómo se arregla esto pero dejaron este despelote". Y resaltó: "Desde que mi abuela era soltera que hay problemas en la Argentina".

Sumado a esto, le pidió que "no mientan más" a quienes dicen: "Vamos a ir a discutir con el Fondo, pero vamos a imponer un programa". "Todos acaban de descubrir -los buenos, los malos y los exdemonios- que no volvés a Wall Street tan fácil a financiar el agujero", dijo. Para él, "con el bombero vas a tener que convivir pero se puede desde una posición fuerte, capitalista y racional discutir con ellos". "Si no vas ahí tenés que defaultear".

Finalmente, habló de la política argentina y opinó que el país "entró en una atomización en el Congreso" y que "terminaron los liderazgos políticos donde, desde el celular, una persona daba la orden, se paraban todos y votaban".

LN+, ahora también en Cablevisión (19 analógico y digital, 618 HD y Flow), Telered, DirecTV, TDA, Telecentro Digital, Antina y Supercanal