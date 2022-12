Carlos Melconian detalló cuál será la herencia que recibirá el próximo gobierno

escuchar

Hoy, la Argentina está sumergida en un modelo de contención de crisis, según afirma Carlos Melconian. Entre la brecha cambiaria, las elevadas tasas de inflación, el estancamiento económico, la emisión monetaria indirecta por la “inexistencia” del mercado de deuda en pesos, un gasto público “infinanciable” y la necesidad del Gobierno de “pasar la gorra” ante organismos internacionales de crédito para sumar dólares a las reservas, el expresidente del Banco Nación remarcó que son algunos de los desequilibrios “que va a heredar el próximo Gobierno”.

“Al monetarismo inflacionario que tenemos, se pueden agregar aditivos. ¿La guerra en Ucrania termina o no? ¿Cómo será la demanda de dinero? Porque ustedes no quieren tener pesos. El deslizamiento del dólar oficial, las paritarias, el control de las importaciones, todo eso colabora. Pero no vamos hacia un programa desinflacionario. La desinflación se dará solo con recesión, la inflación encapsulada y la actividad planchada. ¿Pero que la inflación baje y la actividad suba? Cero posibilidades”, diferenció Melconian, presidente del IERAL (Fundación Mediterránea), durante su disertación en el evento Propyme.

Según el economista, 2023 será un año de “dientes apretados”. El foco estará puesto en la agenda política, de cara a las elecciones Presidenciales. En el verano se conocerán los candidatos que se postularán o se darán de baja. Entre mayo y junio se revelarán las primeras listas internas. Luego, se entrará en un período de “piñas” tanto internas como externas. Recién en 2024 se entraría en un año de transición y ordenamiento, y en 2025, de normalización y crecimiento.

En el entretanto, los “números no dan” y el Ministerio de Economía está aplicando “una suerte de balas de plata”. Afirmó que el ministro Sergio Massa “hace lo que puede” y que la situación mejoró con respecto a junio, pero es “sacar agua de una canoa”.

En el plano de las importaciones, el año entrante serán fundamentales los precios futuros y el clima. Aún sí, la demanda de “chucherías” —como el turismo— es alta y “no hay mucho por hacer”. Pese a las promesas del Ejecutivo de la llegada de divisas si se accede a programas como Precios Justos, las restricciones se mantendrán.

“En el año 2023, cambiariamente hablando, va a ser así. En los países desarrollados, cuando esto ocurre, lo financias con su stock previo de reservas. Pero acá no existen. ¿Dónde está la madre del borrego? El tipo de cambio es la diferencia de los $173 de hoy y el precio de febrero 2021, cuando empezó el atraso cambiario. Hoy, una brecha de menos del 80% es tentadora en la Argentina. Arriba del 100%, el Gobierno se pone nervioso. Pero el 90%, estamos acá”, agregó.

La brecha cambiaria seguirá por dos motivos: escasez externa e inflación. Si a eso se suma que el Gobierno tiene que recurrir a la emisión monetaria para financiar al déficit, y los argentinos se refugian en los dólares, se traduce en más suba de precios. “Acá la expansión monetaria es del orden del 100%. No soy monetarista, pero ninguno de ustedes quiere pesos”, remató.

Melconian señaló que en la Argentina se tienen que armar acuerdos, y que de nada sirve “ganar en el Congreso”.

Además, remarcó que la política se tiene que separar del manejo profesional de la economía, ya que no se puede hablar de política industrial sin saber qué sucede dentro de las empresas. Caso contrario, es “pragmatismo”. “La apertura económica es comprar y vender. No es quebrar a nadie”, añadió.

Al observar el resto del mundo, los países enfrentan problemas como la inflación y la recesión. Pero el tipo de cambio real, la baja del riesgo país y los impuestos al trabajo y las contingencias, son tres problemas que la Argentina tiene que solucionar y en otras latitudes lo tienen “más o menos resuelto”.

“Cómo podemos llenarnos la boca hablando de empleo y pobreza, cuando crece la informalidad y el personal en el sector público. Se requiere una discusión de empresarios y sindicatos, equivalente a cuando la Argentina se privatizó. Esto no puede seguir. Y el que avisa, no traiciona: bajar drásticamente la inflación es un problema para los empresarios, no para la gente. Erradiquemos la palabra ajuste. Cuando llevas la inflación del 100% a poco, crece el poder adquisitivo y se rehace la economía. Y el empresario tiene que tener cuidado con las economías estables, porque tenemos que aprender todo”, cerró.