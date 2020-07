El economista se refirió a la forma en que el funcionario lleva adelante su gestión Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Cichero/AFV

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, habló esta mañana sobre la crisis económica en el país a causa de la pandemia de coronavirus y también se refirió a las negociaciones que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández para negociar la deuda con los bonistas. Al respecto, dejó entrever que no confía en el trabajo del ministro de Economía, Martin Guzmán.

Sobre su gestión en las conversaciones con los acreedores, indicó: "Cuando el ministro Guzmán dice que hay que defender tres dólares porque pensamos en los jubilados no me lo banco, porque miente. Y si en esto me miente, ¿por qué voy a creer que en el resto no miente? Hay una crisis de confianza y de credibilidad".

En diálogo con radio Mitre, agregó que el Gobierno tiene que "reconstruir el destruido Ministerio de Economía".

El economista además destacó que Guzmán habla de "administrar el momento", en referencia al brote de coronavirus, pero aseguró que el ministro llegó al cargo sin un plan concreto: "No es que venía con un plan espectacular que se frenó por la pandemia".

Sobre la situación política en el país, resaltó que en la Argentina está todo desvirtuado y dijo: "Hay un problema en la coalición gobernante. Hay que llevar a buen puerto la crisis sanitaria, el Presidente tiene que entrar y resolver el tema de la deuda. Ya está, para cualquiera de los lados pero ya está".

Incluso, Melconian habló sobre el rumbo a futuro de la economía y previó que pese a los intentos o a las negaciones, es posible que el gobierno deba volver a recurrir a un préstamo del FMI. "Indudablemente vamos a ir al Fondo Monetario Internacional. Siempre lo mismo, una vez cada tres años Argentina va al Fondo".

Al ser consultado sobre el aislamiento obligatorio para frenar la propagación de Covid-19, indicó: "El primer día avalé la cuarentena, pero 120 días no. No sé si lo hicimos temprano o tarde, si hicimos o no los testeos. Pero se torna inaguantable. Y encima desarman en el momento del pico".

"Hay cuestiones que exceden al Gobierno, pero yo me pregunto para qué querés ser gobierno si no podes resolver estas cosas", dijo.

Por último, se refirió a la posible estatización de Edesur frente a la crisis energética y afirmó: "Es muy malo y contradictorio. A dónde vamos cuando reclaman inversión, compromiso y empleo, y simultáneamente se te juntan no sé cuántos tipos a decirte 'quiero quedarme con tal compañía'". Sin embargo, destacó: "No creo que estemos frente a un modelo totalitario, además creo que esta es una sociedad que eso no lo acepta".