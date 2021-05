Carlos Melconian: el FMI, la “joda” de Martín Guzmán y por qué extraña la inflación de Moreno

“Lo del 2007-2011, con Guillermo Moreno, era un show. Él te recibía, te decía que no, te puteaba... Pero la economía fluía al 25 por ciento y no había problemas de desabastecimiento”, dijo hoy con su habitual ironía el economista Carlos Melconian, al analizar la coyuntura argentina y las debilidades del Gobierno para controlar los precios.

Según su diagnóstico, el equipo económico no tiene un plan consistente para atacar la inflación y advirtió sobre los riesgos de esta aceleración. “El problema que tiene hoy la Argentina con la inflación lo podemos ver de tres maneras: cuánto dio abril; que en realidad vamos camino al octavo mes con inflación de este tipo; o que en realidad vamos hacia el cuarto año”, dijo el expresidente del Banco Nación, en declaraciones a Radio Mitre.

Según Melconian, la suba en la inflación de los últimos meses “no es casualidad” y advirtió sobre los problemas de que el índice mensual se ubica en torno al 4% en promedio. “Cuando tomás un poquito de distancia, te das cuenta de que vamos camino al octavo mes de esta magnitud. Y no es casualidad: estructuralmente, 2018, 2019, 2020 y 2021 están en un estadio inflacionario diferente a cuando esto arrancó”, dijo el economista, en referencia al impacto de la pandemia y las decisiones económicas que el Banco Central y el Gobierno implementaron en 2020.

En ese escenario, ironizó con el rol de Guillermo Moreno, que intentaba atacar la suba de la inflación manipulando los números del Indec y sus ‘aprietes’ a empresas, y criticó la intención del Gobierno de avanzar con controles de precios y acuerdos sectoriales.

“La verdad es que se extraña el 25% anual de Moreno. Moreno te decía de guapo que la inflación era 9%. Alguno sufría, pero al final dejaba la producción al 25% y no había problemas de desabastecimiento. Pero si vos ahora decís que querés controlar a lo Gelbard de verdad, cagaste”, dijo Melconian.

Guillermo Moreno en una foto del 19 de noviembre de 2013 Reuters - Archivo

“No te lo estoy defendiendo, pero si viene un control Gelbardiano, duran 15 minutos”, agregó, en referencia a las políticas de José Ber Gelbard, ministro de Economía entre mayo de 1974 y octubre de 1074, durante las presidencias de Héctor Cámpora, Raúl Lastiri, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón.

“Vos lo que podés tener ahora es que quieran mostrar algún mes con que el índice de inflación empieza con 2 antes de las elecciones para que algún gil compre que la bajamos”, apuntó, en referencia a las medidas coyunturales que aplica el Gobierno, y agregó: “Cuanto más represiva sea la política de precios buscando un resultado electoral, peor va a ser el día después”.

A su vez, descartó que este año se cumpla con la meta del 29% que el Gobierno estimó en el Presupuesto. Con 17,6% de inflación acumulada en el primer trimestre, el IPC del Indec debería promediar el 1,2% mensual hasta fin de año para llegar a ese número.

“La inflación no va a ser de 29, como dice el Presupuesto. Y si vos dejás los combustibles en 28% de aumento antes de las elecciones, después te va a subir un montón. Si la inflación es de cuarenta y pico, dejá el combustible en cuarenta y pico, no engañes más a la gente porque el quilombo lo vas a tener después”, planteó, al criticar la decisión de autorizar aumentos en los combustibles para beneficiar a YPF.

Por último, se refirió al acuerdo con el FMI, y dijo que “no va a cambiar nada” porque “no vas a tener reforma estructural”. “Si vos me decís que vamos a lanzar un programa serio, en esa fantasía no podés tener a un subsecretario de Energía que te conteste por los diarios. Eso no puede suceder. El ministro de Economía tiene que ser un p.... de verdad y todos los subsecretarios tienen que tener la renuncia a su disposición”, analizó en referencia a la fallida salida de Federico Basualdo del Gobierno.

El presidente Alberto Fernández se encuentra reunido en Roma con Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el primer encuentro presencial entre ambos.

En ese contexto, se refirió al viaje de Alberto Fernández por Europa. ”Si de la gira volvemos diciendo que nos fue fenómeno porque logramos un puente con el Club de París y nos reunimos con el Papa... ¡dejate de joder!”, ironizó.

“Entre noviembre y febrero vamos a tener que firmar un acuerdo con el Fondo como sea porque el año que viene tenés vencimientos por US$20.000, no por US$5000 como este. Y en el primer trimestre, en marzo, ya tenés uno de US$50000. Esta joda de que Guzmán va y viene, que es un fenómeno, Stiglitz, el Papa, etcétera... se acaba en tres meses”, concluyó.

