Carlos Melconian habló sobre el “ventajero argentino” y de los primeros pasos que dará quien gane la presidencia en 2023

El ex presidente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Carlos Melconian, en la previa de la discusión legislativa sobre el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda externa, dijo que el “ventajero argentino” sumó para que el país llegue a esta situación con el organismo y se refirió a cuáles serán los primeros pasos que dará quien gane la presidencia en 2023.

“El 2021 de la mano de la pandemia en una suerte de mal llamada capitalización el Fondo emitió Derechos Especiales de Giro (DEG) que le regaló a todos los países del mundo. Todos los países del mundo con acceso al mercado, excepto los ultrapobres que lo usaron para compara vacunas, lo tiraron en la reserva”, comenzó a argumentar el economista en declaraciones a Radio Mitre.

“El ventajero argentino dijo ya que agotamos las reservas ¿no le podemos devolver este regalo y decirle que los vencimientos del 2021 se los pagamos devolviendo esto? Del otro lado dijeron si no les agarramos estos papeles no nos van a pagar. Y el Fondo aceptó este repago”, apuntó Melconian. Luego, explicó: “Ahora llegó la hora de la verdad, viene el 22 de marzo, no hay reservas, los papelitos ya se los devolvimos, entonces decí que explota todo y que voten esto en un enlatado”.

Melconian señaló un punto a favor que tendrá el país y que el Gobierno deberá saber cómo proceder al respecto. “Parte del acuerdo, que es un acuerdo que ya sabíamos qué iba a salir, es que el Fondo le adelanta [a la Argentina] para 2022 los DEG que pagó. Se los devuelve para poner en la vitrina. Es un gesto de buena voluntad del FMI. Van a recibir nuevamente [el país] un número fuerte de DEG para ponerlo en la reserva, es algo positivo”, explicó.

Por otra parte, el economista dio su visión de lo que debería hacer quien sea electo a la presidencia en la próxima gestión de Gobierno con relación al pago de la deuda.

“En 2023 que está todavía este gobierno, hay un esfuerzo en devolución de plata. Ya desde el ´24 en adelante, ni hablar del ´28 al ´34, sube fuertemente [el pago de la deuda]. El tipo que venga el primer día de 2023 se tiene que sentar de nuevo [con el FMI], ver dónde está el mundo en ese momento y ver dónde está la tasa de interés, porque lo que empieza a jugar un rol es la tasa de interés, porque el capital de 45 mil palos va a ser pateable hasta que mi nieta tenga nietos”, dijo.

Además, Melconian opinó que el país debería considerar también cómo se posiciona geopolíticamente y cómo invierte el dinero del Fondo. “Hay que ver un programa económico global, donde ya no sos amigo de [Vladimir] Putin, te alineás donde te tenés que alinear, tenés política exterior y ves cómo podés conseguir plata voluntaria barata, no para gasto público corriente, sino para usar en esa deuda y usar en infraestructura global y que en cinco años no digas ´¡la deuda, la deuda!´ y se le pueda decir al FMI que hay un cambio real en este país”, cerró.

Mañana miércoles se tratará en el Congreso el acuerdo con el FMI cuando y desde el Gobierno se espera que se apruebe antes del 22 de marzo, que es cuando hay que abonar US$2824 millones al organismo, por lo que los legisladores solo tienen 10 días hábiles para tratarlo y aprobarlo en las dos cámaras.