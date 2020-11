Carlos Melconian: "El Ministro de Economía de un gobierno tiene que tener claro los derechos de propiedad" Fuente: Archivo

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, volvió a hablar esta mañana sobre la situación económica actual de la Argentina y el rol del ministro de Economía, Martín Guzmán en los casos de usurpación en el país. Según dijo cuando un gobierno arma su equipo está "consustanciado" con un programa donde el Ministro de Economía se circunscribe a un programa económico que tiene participación en el resto de las cosas que pasan, e hizo referencia a los casos de Guernica,Vicentin y Etchevehere.

"El Ministro de Economía de un gobierno tiene que tener claro los derechos de propiedad. No podés decir qué harías en el lugar de Guzmán, no sabés qué mazazo o qué piedra en la mochila es lo de Guernica, Vicentin, Entre Ríos (por el caso de intento de usurpación del campo de la familia Etchevehere) aunque después se desbaraten, justifiquen y digan 'Nunca lo quisimos hacer'. El formato de tomar un ministerio requiere ser parte de él", dijo en Radio con Vos.

"Son hechos recontra costosos. Tuvimos siete meses para reconocer que en la brecha a 30-40% hay vida y a más de 100% no la hay. La Argentina es un país complicado, te mirás 150 años de historia y progresa de a ratos, cuando hay una conjunción macro, cambiaria y política no tiene eventos fuertes o desenlaces complicados. Por el desalojo de Guernica casi como si hubiese sido del peor desalojo de un gobierno de derecha argentina, o porque un juez falló a favor en Entre Ríos se oyó decir: 'Y viste que no decían sobre la propiedad privada, ahí está'. Eso no genera que un tipo venga a enterrar un dólar en la Argentina o que un argentino lo haga. El mandamiento número uno del capitalismo es la propiedad privada", agregó.

"Le pongo ficha a todos, a cualquier compatriota que le toca un cargo, donde tipos como Guzmán me parece que tienen doble mérito, porque encima es un tipo que está en el exterior, con doble universidad, tienen que tener vocación. Hay que venir a meterse aunque te vaya bien a este conjunto de sinsabores y a ganar mal. Siempre te comés el garrón de alguien", indicó sobre la decisión del Ministro de ocupar un cargo en el Gobierno.

Carlos Melconian: "Estamos con una concepción profesional en la que creen que, el problema es del sector externo y que tenemos un dólar a $80 que es bueno y hay superávit de comercio que se está deshilachando" Crédito: Shutterstock

Por otro lado, señaló que la vuelta del crecimiento no está asegurada con el hecho de venderse dos autos y una bolsa de cemento más en el "veranito de septiembre y octubre".

"Estamos con una concepción profesional en la que creen que el problema es del sector externo y que tenemos un dólar a $80 que es bueno y hay superávit de comercio que se está deshilachando. No se entiende por qué sigue habiendo brecha. De la misma manera que cuando devaluó Brasil en enero 1999, cuando Carlos Menem tenía un equipo económico fiscalista que, al creer que estábamos bien fiscalmente, no había que darle bola a la devaluación brasileña. La Argentina necesita de esos equilibrios de no politizar cualquier cosa", sostuvo.

El expresidente del Nación también fue consultado sobre las circunstancias en las que el gobierno está encaminando la economía durante la pandemia y si la decisión de emitir moneda va a terminar bien. "No sé si va a terminar mal, berreta está asegurado. Pasa una cosa berreta en el mejor escenario porque lo ven mal, se tiene que mirar al frente y quieren que la Argentina tenga problemas, como los tienen los países del resto del mundo, pero a US$25.000 per cápita no a US$8000, que tenga problemas pero con una distribución de los ingresos a la uruguaya, no a la argentina, con 40 millones de pobres", señaló.

"Cuando hay descalabro fiscal, tipo de cambio ridículo y problemas políticos tenés un desenlace. Hay periodos donde se alinean los tres males y hay períodos raros como este que tiene descalabro fiscal. No hay un dólar, tenés un recontra signo de interrogación en la política, entonces no arranca cuando no están las tres cosas alineadas", amplió.

"Podés tener un dólar ridículo, uno regalado, uno bien, cinco presidentes en una semana y la macro descalabrada o no, entonces ves que hay un problema de carácter político. La Argentina es un país como todos, institucionalizado y a una velocidad crucero dentro de la estabilidad macroeconómica que, aunque tengan conflictos son menores. En la Argentina los conflictos tienen desenlace", subrayó.

