Carlos Melconian, sobre la Ley Bases: “Si no salía estábamos en un quilombo”

Tras un mes y medio de negociaciones, la Ley Bases y el paquete fiscal obtuvieron fueron votados con modificaciones en el Senado de la Nación, por lo que volvieron a Diputados, que deberá aprobar o no estos cambios. En este contexto, el economista Carlos Melconian se refirió al triunfo del oficialismo y consideró: “Si no salía estábamos en un quilombo”.

“[Javier] Milei se autodefine como ‘presidente de carambola’, y llegó en el momento como un outsider. Tiene ese registro, es ‘vox populi’ sin gobernadores y sin parlamento”, afirmó, definiendo la línea del Presidente.

Así, en diálogo con Radio con Vos, marcó: “ Si me preguntás si la quiero tener (a la ley), te digo que sí. Pero si me preguntás para qué sirve, para nada . Si me preguntás si lo que viene depende de la ley, te digo rotundamente que no. Si se toma como un punto de inflexión, puede ser usado como una excusa por si el Presidente quiere hacer algún cambio”.

Melconian destacó la aprobación de la Ley Bases pero aseguró que no define el futuro del país.

“Lo que viene para adelante no depende de esto”, siguió y sumó: “Hay que esperar a Diputados porque hay cositas en lo fiscal que hay que mirar, lo demás quedó licuado. Si esto empezó como una reforma del Estado, ahora no tiene nada que ver. El tema central de lo que tengamos que hablar de economía no depende de la ley”.

En otro momento se refirió al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que fue aprobado con una serie de cambios en el Congreso. “Es clave. Si entra guita al país que termina sirviendo, el tipo que pone la plata gana también, es suya y la puede sacar, ¿cómo voy a estar en contra?”, cuestionó, mientras que aseguró que “quiere ver” cómo lo implementa el Gobierno.

Asimismo, reconoció que el Gobierno tuvo mucha “improvisación y errores de gestión”, y que “los 600 artículos que iban a modificar a la Argentina murieron”. “Fueron por el Oscar y volvieron con el ‘chamigo’. Si querés usarlo como excusa para el reordenamiento, si, tienen que verlo por dónde querés arrancar o si querés modificar estas cosas”, agregó. Y sumó: “ Para Milei el desafío es si algún día el que viene atrás de un inversión no se dedica a revertirla . ¿Por qué le piden rentabilidad a la Argentina? Porque no sabés si el que viene atrás de Milei va a continuar con eso o lo va a dar vuelta. Dentro del peronismo, una década tuvo derecha y otra izquierda, y en el mismo partido el que vino revirtió lo que hizo el otro”.

“Siempre podemos hablar de si la economía rebota, crece o se desarrolla. Para esto último necesitamos un montón de cosas que exceden a una ley”, sentenció.

Hay cuestiones de la personalidad de Milei con las que no comulgo", afirmó Melconian. San Roman, Ignacio (Redactor)

En otro momento de la entrevista, Melconian se refirió a la evaluación de los primeros seis meses de gobierno que hicieron el Presidente y otros funcionarios del gabinete. “Yo creo en la inversión, en la rentabilidad, recontra. Después podemos hablar de las discusiones, de si lo peor ya pasó, de si nos íbamos a la hiperinflación, de si los felicitó el economista top, o si están haciendo el ajuste más grande. ¿Cómo carajo se comprueba el ajuste más grande de toda la humanidad?”, cuestionó.

De esta forma, cuestionó las afirmaciones del Presidente sobre que la Argentina estaba al borde de la hiperinflación cuando asumieron el pasado 10 de diciembre: “¿Qué tengo en conexión con el Gobierno que se fue? Nada, haría todo lo contrario, pero, ¿decir que teníamos 15 mil de inflación? Conmigo no. Teníamos un quilombo marca cañón, eso si”. Finalmente destacó la importancia del equilibrio fiscal -al que calificó como un “un avance extraordinario” desde lo cultural y económico- y lamentó que hay “mucha gente con el culo en la mano todavía”.

LA NACION