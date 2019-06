Casi dos horas de cola para entrar al H&M de Luján

La llegada de la marca convocó a los consumidores al Luján Walk Shopping Center

Después de que la semana pasada se conociera que la marca sueca H&M iba a tener un punto de venta en el shopping Luján Walk, este fin de semana la gente se agolpó en el local The Luxury Outlet, al punto que se registraron colas de dos horas para ingresar al lugar.

De acuerdo con Fernanda Iglesias, periodista de LA NACION, en el local solo hay un sector dedicado a H&M, si bien estaban por habilitar otra parte.

En cuanta a la oferta, dijo que se encuentran buzos por $1100, calzas, a $899; jeans, a $1200; y camisas, a $1000, si bien había poca variedad.

Tal como se había informado, solo se venderán excedentes de stocks que no se pudieron colocar en otros mercados y, por el momento, no hay ningún plan para que H&M se instale con tiendas propias en el país.

Detrás de la operación, que fue anticipada por el diario BAE Negocios, se encuentra la firma del empresario Arturo Alacahan, que también tiene las licencias para el mercado argentino de New Balance, Joma y Speedo.

"En el caso de H&M no tenemos la licencia de la marca, sino únicamente la autorización para la venta de sobrestock que les quedó de otros mercados. A esta mercadería se la compramos a mayoristas y lo importante es destacar que no se trata de ropa usada o productos de segunda, sino prendas que no llegaron a las tiendas de H&M por un tema de error de cálculo o sobrestock. Por eso, cumplen con lo que en la industria llamamos como 'mantener la curva', es decir tener todos los talles y tamaños", explicó Alacahan a LA NACION.

Alacahan precisó que este tipo de acuerdos para la venta de sobrestock solo se aplica en mercados en los que una marca no tiene planes para instalarse en forma directa, lo que deja en claro que, al menos por ahora, la Argentina no aparece en el radar de H&M.

"Si funciona bien lo de Luján, la idea es replicar el modelo en otros lugares, así que no descartamos ir con los prendas de H&M en más locales. Hoy hay una oportunidad para este tipo de propuestas porque la gente busca precio", precisó el empresario.