"Descontrol monetario". Qué puede pasar después de diciembre según Cavallo

El exministro de Economía, Domingo Cavallo , vaticinó que en los próximos meses habrá una "aceleración muy significativa de la emisión monetaria" y dijo que la única forma de que se evite una "aceleración inflacionaria peligrosa" es que el efecto sobre el tipo de cambio se limite a un mercado libre y el gobierno logre controlar el tipo de cambio comercial generando un superávit en ese segmento.

En un posteo en su blog personal titulado "Al 10 de diciembre se puede llegar sin un descontrol monetario, pero evitarlo en diciembre y los meses siguientes va a ser difícil", Cavallo dijo, en primer lugar, que la acentuación del control de cambios era previsible, pero que "sorprende que no se haya autorizado el funcionamiento de un mercado libre por el que se cursen todas las operaciones que no están habilitadas para hacerlo por el mercado oficial".

"Si el nuevo gobierno tiene un mínimo de profesionalismo en materia monetaria, tendría que comenzar organizando el mercado cambiario de esa manera. Es lo que debió haber hecho el Banco Central en 2014 cuando regía el cepo de (Axel) Kicillof. Es difícil de entender por qué no lo hicieron entonces, de la misma forma que no se entiende que no lo haya hecho ahora el gobierno de (Mauricio) Macri", afirmó.

En ese sentido, señaló que la inflación en octubre estuvo en alrededor del 4% y ese es seguramente el piso para la de noviembre. "Incluso puede volver a ser del 5 o 6% si se ajustan los precios de los combustibles y hay remarcaciones de precios anticipándose a eventuales congelamientos o controles que aplicaría el nuevo gobierno", agregó.

"En materia monetaria habrá una aceleración muy significativa de la emisión. La única forma de que ésta evite una aceleración inflacionaria peligrosa es que el efecto sobre el tipo de cambio se limite al mercado libre y el gobierno logre controlar el tipo de cambio comercial generando un superávit en ese mercado", explicó, si bien consideró que el segmento libre del mercado cambiario podrá funcionar como válvula de escape "muy transitoria".

"Para que no sea explosiva y la brecha no se torne extremadamente elevada, el gobierno deberá demostrar capacidad para controlar el gasto público y el déficit fiscal", concluyó.