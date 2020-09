Nuevo cepo. El Gobierno niega restricciones para sacar los dólares del banco

El titular del Banco Central aseguró que no habrá dificultades para sacar los dólares de los bancos tras la nueva medida de endurecimiento del cepo

Luego de la medida que tomó el Gobierno, con la que endureció el cepo cambiario y elevó el precio del dólar ahorro a casi $131, el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, aseguró que no habrá restricciones para sacar los dólares que las personas hayan obtenido anteriormente y se encuentren en los bancos.

El titular del Banco Central fue consultado esta mañana en una entrevista en Radio 10 sobre la posibilidad de que hayan impedimentos para que los que hayan ahorrado en dólares y los tengan en el banco los puedan retirar cuando deseen. "No, no. De ninguna manera. Absolutamente no", aseguró.

Pesce se refirió a otro tema que no había quedado claro en el anuncio de ayer en el que oficializaron la retención del 35% a cuenta de los impuestos a las ganancias y a los Bienes Personales, que eleva el precio efectivo de acceso a la divisa de $103 a casi $131.

Dijo que los servicios que están dolarizados, como por ejemplo la plataforma Netflix que cuenta con 4.5 millones de suscriptores en la Argentina según su CEO Reed, Hastings, no se descontarán de los 200 dólares mensuales que están permitido comprar si el pago de estos servicios se hace en pesos.

"Depende: si el pago se hace en pesos, no afecta. Si se hace en dólares sí afecta la capacidad de comprar dólar ahorro", aclaró el presidente del Banco Central.

Además, consultado sobre los efectos de los anuncios, Pesce advirtió que "es muy difícil saber qué va a pasar" con el dólar blue: "Es un mercado delictivo. Cuando se han hecho allanamientos en cuevas, donde se realizan estas operaciones, y se han cruzado datos de los sistemas de seguridad, uno encuentra narcotraficantes, traficantes de armas y cualquier cosa".

Esta mañana los sistemas online de los bancos presentaron algunos inconvenientes para acceder a dólares ya que se adaptaban al nuevo requerimiento para el dólar ahorro: una retención del 35% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales.

Ya desde anoche esto incluyó a las plataformas que permiten comprar divisas 24 horas o en horarios extendidos, como algunos bancos digitales.

