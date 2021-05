Chequeado: qué dijo Acuña sobre los estudiantes y la pandemia

“En un semestre se cayó de la escuela la misma cantidad [de alumnos] que habíamos recuperado en 12 años”

Soledad Acuña, Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires

APRESURADO

Aún no existen datos oficiales que sean públicos sobre el impacto de la pandemia en el sistema educativo durante 2020, pero estimaciones alternativas sobre la deserción en la Ciudad de Buenos Aires apuntan a que los dichos de la ministra Acuña son ciertos. Según los cálculos del especialista Agustín Claus, investigador de Flacso, 83.358 alumnos de la ciudad se habrían desvinculado de la escolarización. Por su parte, Claudia Romero, profesora e investigadora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella, señaló: “Aún no podemos saber qué ocurrió durante la pandemia, porque no está completa la evidencia, pero teniendo en cuenta las estimaciones es muy probable que los dichos sean ciertos”. Por lo tanto, lo que dijo la funcionaria es apresurado, ya que –según el método utilizado por Chequeado– su “afirmación podría ser verdadera, pero es resultado de una proyección y no de un dato objetivo de la realidad”.

