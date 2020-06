Chequeado: qué dijo Hernán Lacunza sobre el déficit fiscal

Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

"En 2015 había un déficit primario de 5 puntos del PBI y en 2019 se terminó casi en un desequilibrio"

Hernán Lacunza, exministro de Hacienda de la Nación

El déficit primario que no incluye el pago de intereses de la deuda se achicó durante el macrismo, pero no en la dimensión que señaló Lacunza. Durante el gobierno de Cambiemos se modificó la metodología de medición del déficit fiscal, pero en ningún caso se da la caída marcada por el economista. Según la metodología que se usaba antes de que asumiera Cambiemos y que utilizan los organismos internacionales, como el FMI, en la gestión de Mauricio Macri se bajó más de 2 puntos el déficit primario (empezó en 1,9% del PBI y terminó con superávit del 0,3%). Según la metodología "nueva", logró disminuir el déficit primario cerca de 3 puntos del PBI (al inicio del mandato era de 3,8% y al final, de 1% o 0,4%, dependiendo si se contabilizan o no los ingresos extraordinarios). Ante la consulta de Chequeado, desde el equipo de prensa de Lacunza enviaron un informe que muestra un déficit primario del 5,4% para 2015. Pero esta cifra corresponde al primer cambio metodológico realizado por el macrismo, cuando Alfonso Prat Gay era el ministro de Hacienda. Dos años más tarde, ya con Nicolás Dujovne en el ministerio, la metodología volvió a cambiar y se dio marcha atrás con algunas de las modificaciones realizadas por Prat Gay. Debido a esto, el déficit primario tomando la metodología "vigente" fue de 3,8% en 2015, no de 5,4%, como dijo Lacunza. Incluso, ya en la gestión de Lacunza el ministerio destacaba haber bajado el déficit primario partiendo de un 3,8% en 2015.