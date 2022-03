Chequeado: qué dijo Martín Guzmán sobre cómo creció la deuda en dólares

“La deuda en dólares, denominada en moneda extranjera, había crecido entre 2015 y 2019 en US$ 100 mil millones” (Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación)

VERDADERO, PERO

Según datos de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación, en el cuarto trimestre de 2015, al finalizar la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) la deuda en moneda extranjera ascendía a US$ 148.881 millones. En tanto, al finalizar la gestión de Macri, a fines de 2019, era de US$ 249.046 millones. Se trata de una diferencia de US$ 100.165 millones, como dijo el ministro.

Sin embargo, parte de la deuda emitida durante ese período se destinó al pago de obligaciones asumidas por el Estado con anterioridad. Se trata de casi US$ 20 mil millones en bonos que se destinaron a responder a fallos del CIADI contra la Argentina; al pago de deudas generadas por el Plan Gas y el Plan Petróleo Plus; y al acuerdo con los holdouts (bonistas que no ingresaron a las operaciones de quita propuestas por el Gobierno nacional en 2005 y 2010).