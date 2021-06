China baja su demanda de anticonceptivos

¿Por qué no pensará usted que, a raíz de la decisión del gobierno chino, permitiendo que los matrimonios puedan tener hasta 3 hijos, chinos y chinas aumentarán la frecuencia con la cual “hacen el amor” (la expresión me parece un espanto; “fifar” me suena mucho más simpática), sino que disminuirán la demanda de anticonceptivos y, felizmente, la de los abortos?

En la Edad Media la población crecía muy poco porque la tasa de natalidad era muy alta, pero la de mortalidad también. Ahora ocurre lo mismo porque la tasa de mortalidad es muy baja y la de natalidad también. La explosión demográfica se produjo en el siglo XIX y primera mitad del XX, cuando -consecuencia de la mejora en la alimentación y en la higiene- la tasa de mortalidad disminuyó de manera significativa, y la de natalidad mucho después.

Malthus no hubiera escrito su Ensayo sobre la población en 1500 o en 2000. Lo publicó en 1798 y adquirió fama cuando en 1801 en Gran Bretaña censaron a su población y encontraron que eran muchos más de lo que pensaban. A propósito: como les ocurre a todos los pesimistas, su pronóstico falló. El cambio tecnológico aumentó la oferta de alimentos de manera significativa, y la suba de los ingresos y la incorporación de la mujer a la fuerza laboral, disminuyeron la tasa de natalidad.

¿Por qué los chinos desean aumentar su población? Porque sus fábricas necesitan brazos y quienes producen tienen que mantener a los mayores. Pero cómo, ¿no es que la tecnología está poniendo en peligro todos los puestos de trabajo a cargo de seres humanos? Además de lo cual, ¿no es que “el Estado” se ocupa de la seguridad social?

Parece que no. En el mundo hoy trabajan más personas que hace 50 o 100 años, aunque en ocupaciones diferentes. En la época de Maquiavelo la agricultura era básicamente de subsistencia, por eso las ciudades eran pequeñas; hoy sólo una ínfima porción de la fuerza laboral trabaja directamente en los campos, aunque muchos de manera indirecta. En cuanto a la seguridad social, y más allá del sistema que se aplique, alguien tiene que poner para que otros puedan seguir sacando.

¿Cuánto caso le harán los chinos a la medida que motivó estas líneas? No lo sabremos de inmediato. Porque en el plano demográfico, las modificaciones ocurren muy lentamente; al contrario de lo que pasa en el plano financiero, donde las novedades impactan las cotizaciones de manera instantánea.