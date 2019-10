Claudio Belocopitt con José del Rio 05:23

Video

José Del Rio SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de octubre de 2019 • 00:40

"No se logra un gran acuerdo en la Argentina porque nunca se sentaron todas las partes en una mesa contundente para determinar límites claros", dijo Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, en una entrevista exclusiva con José Del Rio, Secretario General de LA NACION, en el Coloquio de IDEA de 2019. "Los acuerdos tienen que ser posibles de ser llevados a cabo, y creo que esta es la discusión que viene", remató.

Belocopitt continuó para dejar en claro que el sector de la salud, su área de expertise, está en una situación precaria. Pero cree que es una parte del problema. "El sector está muy complicado, es un problema en sí mismo, pero más allá de eso, la economía en general es un problema en sí mismo", dijo.

Belocopitt también se refirió a la situación actual del país, post PASO, en medio de la crisis y a pocas semanas de las elecciones nacionales. Dijo que para la gestión de empresas nacionales es un tiempo de "máxima incertidumbre". Y agregó: "Es una elección que se ve prácticamente definida, y todo cambio genera incertidumbre. Hay mucha expectativa, pero es poco lo que nosotros podemos saber".

Ante la pregunta sobre cómo impacta a las empresas del sector de la salud el número de inflación de septiembre (5,9%, el valor más alto en un año), Belocopitt explicó: "Esta inflación es un gran drama para el sector y para los trabajadores, y no cabe duda de que esto es consecuencia de una catarata de errores. Yo he sido muy crítico del gobierno anterior, pero esto no resultó, y también hay que decirlo ahora".