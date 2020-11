Claves para alcanzar una mejor calidad de vida

La necesidad de vivir mejor encuentra eco en proyectos como Puertos, que se conciben y desarrollan bajo premisas sustentables y en sintonía con la naturaleza.

Es claro que la pandemia ha llevado a cuestionerse muchos conceptos, en algunos casos, para mejor. La palabra hogar, por ejemplo, cobra un nuevo significado y lleva a valorar cada vez más los espacios verdes y el contacto con naturaleza sin resignar confort. En esta línea, Puertos, en Escobar, sigue creciendo y se convierte en un proyecto ideal para quienes apuestan a mejorar su calidad de vida y bienestar. "En los últimos meses notamos un incremento notable en las consultas de gente que está buscando vivir en espacios verdes. La pandemia hizo que la idea de tener una casa para disfrutar la vida al aire libre deje de ser un sueño y muchos ya empezaron a planear su futuro en ciudades como Puertos", asegura Mariano Monteverdi, director de la Sucursal Puertos de L.J.Ramos.

El futuro ya llegó y nadie quiere resignar la posibilidad de vivir mejor. ¿Cuáles son las claves a la hora de crear un proyecto de esta magnitud con éxito? El secreto está en fusionar seguridad, tranquilidad y contacto con la naturaleza sin resignar la comodidad y la infraestructura de la ciudad. En este sentido, la ubicación estratégica es un punto crucial, con un inmejorable acceso directo desde la Panamericana. Con más de 1.400 hectáreas, un gran lago central que conecta 20 barrios y 60 hectáreas de reserva, Puertos es una ciudad que se destaca por su proyecto urbanístico y paisajístico, además de tener el cuidado del medio ambiente como una prioridad. Cuenta, en este sentido con propuestas para todas las necesidades, e incluye todas las facilidades de viviendas: lotes, casas, departamentos y townhouses.

La gran novedad hoy es el lanzamiento de Riberas, un nuevo barrio que cuenta con lotes de 650 metros cuadrados promedio, un lago propio y salida al lago central y un club con pileta y canchas de tenis. Se trata del único barrio con plan de pagos, con lotes que van desde US$ 70.000, de los cuales se paga 50% al boleto y el resto en 24 cuotas. Riberas se suma a los ya siete barrios consolidados de Puertos, en los que, además de los amenities, las costas y vistas al lago son protagonistas. Costas, Marinas y Muelles, por ejemplo, cuentan con todos sus lotes con costa al lago central. En Costas los precios arrancan en U$S 125.000 para lotes de 933 metros cuadrados promedio, y en Marinas y en Muelles desde U$S 130.000 para lotes de mil metros cuadrados promedio.

Las ideas que impulsaron Puertos cobran más vigencia que nunca en una sociedad que aprecia cada vez más la calidad de vida asociada a experiencias saludables en contacto y aromonía con lo natural. Su imponente lago central de doscientas hectáreas permite realizar deportes acuáticos y posee el wakepark más extenso de Argentina. La Reserva natural de 60 hectáreas es un corredor biológico sobre la ribera donde se preservan las especies autóctonas del lugar. En Puertos el deporte y la vida al aire libre encuentran espacios destacados: canchas de tenis, fútbol y hockey, actividades náuticas, escenarios perfectos para el running y un gimnasio de última generación. Además, dos instituciones de trayectoria tienen sede en el lugar: St. John's y Northfield ofrecen los tres niveles educativos a residentes y niños de comunidades vecinas. Puertos es una ciudad donde convienen la naturaleza, la recreación, el arte y los servicios: atención médica, oficinas, consultorios, peluquería, cajeros y librería, entre otros.

Al tratarse de un emprendimiento de gran envergadura pensado en diversos niveles, las alternativas se abren y acercan la propuesta a todos los públicos. El barrio Ceibos, por ejemplo, con lago con salida navegable al lago central, es accesible a partir de U$S 75.000. Vistas es otra de las opciones que van desde U$S 70.000, y cuenta con una excelente ubicación frente al Club de Puertos y los Colegios. En los barrios Acacias y Araucarias, los precios parten desde U$S 60.000, y comparten Club House con piscina, cancha de fútbol y tenis.

Una demostración de la excelente respuesta que tiene Puertos está en la increíble aceptación de Residencias del Lago, un edificio único, desarrollado en seis niveles con 36 unidades de dos y tres ambientes. Con comodidades como piscina, salón de usos múltiples y cocheras cubiertas, hoy cuenta con las últimas unidades disponibles con vistas únicas al lago. El mundo ya cambió y cada vez son más los que deciden vivir en el corazón de la ciudad, en contacto con el verde y el agua. La oportunidad está abierta.

Más info en: http://puertos.ljramos.com.ar/

