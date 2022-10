Coloquio de IDEA: cinco gobernadores destacaron la necesidad de lograr equilibrio fiscal y pidieron cambios en las leyes para generar más empleo

escuchar

MAR DEL PLATA.- Como si estuvieran en las gateras, listos y a la espera de la señal de largada, cinco gobernantes de grandes distritos rindieron examen ante el empresariado sobre éxitos en gestión con equilibrio fiscal en administración pública. Y, más o menos explícitos, desde esos loros asomaron sus perfiles para asegurar que esos modelos se pueden replicar en el gobierno nacional.

El jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; y los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Jujuy, Gerardo Morales; de San Juan, Sergio Uñac, y de Santa Fe, Omar Perotti, expusieron sus realidades y logros. Y, vaya si es novedad, con gestos de puentes para evitar la tan cuestionada grieta.

El aplausómetro le marcó niveles altos al mandatario capitalino, que sobre el final se ganó una doble reacción positiva y sonora del auditorio cuando invitó a Morales a presentar antes de fin de año un proyecto de ley que modifique el régimen de multas laborales, señalado como foco de litigiosidad y complicación para la generación de empleo. Y otro más contundente cuando cuestionó a los planes sociales.

Horacio Rodríguez Larreta, en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata

Son dos de las cuestiones que habían sido eje de debate durante el desarrollo de estas tres jornadas, donde en paneles se evaluaron condiciones que permitan la generación de nuevos puestos de trabajo y en los que incluso se encontraron puntos de acuerdo con sectores fuertes del gremialismo.

Uñac dejó en claro una receta que no puede fallar en la administración de una provincia: “No puedo gastar más de lo que nos entra”, planteó como modelo que acompañaron los colegas que lo acompañaron sobre el escenario.

“Si no crecemos el equilibrio fiscal es insostenible”, completó Rodríguez Larreta que más allá de su distrito habló de medidas de alcance nacional, con una oportunidad abierta por la demanda del mundo pero también con complicaciones de funcionamiento para los empresarios: “Hay un Estado que pisa la cabeza”, cuestionó.

Fue Perotti el que ratificó no solo el cumplimiento de la regla de oro que representa que los gastos no superen a los ingresos. Rescató de su provincia la transparencia fiscal y la necesidad de ser responsables ante endeudamientos.

El panel de gobernadores en el Coloquio de IDEA

“Hay que hacer las cosas y tomar decisiones porque lo que viene es liderazgo, capacidad de gestión y espero que nos toque a alguno de los que estamos acá”, lanzó Morales, el que más se insinuó con aspiraciones por encima de la gobernación y también uno de los que abogó desde aquí a darle una tregua a la denominada grieta.

“Los gobernadores estamos dando un buen ejemplo de capacidad para gobernar y ordenar cuentas públicas”, remarcó Capitanich y, desde este ejemplo posible, entendió que “ahora hay que hacer un esfuerzo a nivel nacional”.

Desde cada una de las jurisdicciones que representan rescataron el potencial para avanzar hacia el crecimiento del país, para lo cual coincidieron en la necesidad de establecer acuerdos básicos y sostenidos en el tiempo. “El consenso reclama acabar con una grieta que nos está llevando al cadalso”, advirtió Capitanich antes de pedir reglas de juego que se respeten. “Hoy son muchas y no las cumplimos”, reconoció. Para Rodríguez Larreta hace falta un plan “no con unanimidad, pero sí más amplio que el necesario para ganar una elección”.

Nuevos mercados y energía

Perotti y Morales abogaron por la oportunidad para ganar mercados, en particular desde el rubro energético pero también con variedad de producciones y servicios. Uñac destacó esa veta en su provincia, donde dijo tener un 3% de desocupación desde un distrito que es el único en el país que no tiene exportaciones de soja. “Tenemos tiempo de oro para definir qué queremos hacer de nuestro país”, alentó a los presentes pero también con un llamado a alinearse más allá de diferencias: avisó que “Si no nos entendemos entre nosotros, menos podemos esperar que nos puedan entender desde afuera”.

El cierre fue con las oportunidades, posibilidades y condiciones para generar más empleo. Con el presidente ya en lobby del Sheraton Mar del Plata, listo para llegar a ese mismo salón para el discurso de cierre, les quedó un minuto a cada gobernante para acercar sus sugerencias.

A Capitanich le alcanzaron segundos para plantear que se necesita rentabilidad empresaria, buenos sueldos y un Estado bien administrado. Morales acercó la necesidad de una modernización en la legislación laboral y puso como modelo el acuerdo logrado por Uocra. Uñac pidió señales claras a un sector privado que invierta y crezca para que derive en más empleo.

Perotti tocó el tema de las multas laborales, apuntadas como materia prima de la denominada “industria del juicio laboral”. “El sistema de seguridad social podría recibir esos recursos”, dijo sobre montos que hoy derivan en los trabajadores en litigio y sus abogados. Larreta fue un poco más allá: “Si estamos todos de acuerdo, presentemos un proyecto de ley antes de fin de año”, propuso y convocó a Morales a acompañarlo en la redacción y a sus pares a ayudar a su aprobación.

Se llevó a aplausos y otros más, con el Presidente de la Nación ya en bambalinas, cuando habló de modernizar un sistema laboral en el que, advirtió, los trabajadores prefieren un plan social. “Es un desincentivo”, cuestionó.

