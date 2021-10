Coloquio de IDEA: las 15 definiciones que dejó Martín Guzmán sobre la economía

Cepo, inflación, acuerdo con el FMI y empleo. De todo esto y mucho más habló el ministro de Economía, Martín Guzmán, que se hizo presente en la primera jornada del 57° Coloquio de IDEA a través de una entrevista grabada, ya que hoy se encuentra en Washington, donde lleva a cabo reuniones con el Fondo. En un mano a mano con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, dejó varias definiciones sobre 15 temas puntuales.

1. Sector privado

“Nosotros consideramos que la actividad privada es fundamental para una economía de mercado que funcione bien. Y la generación de empleo privado constituye en ese esquema un objetivo fundamental. Siempre decimos que sector público y sector privado deben trabajar de la mano. Hay cuestiones en las que el rol del Estado es absolutamente esencial, resolviendo cuestiones que el sector privado por sí sólo no puede resolver. Y eso es lo que refleja nuestra visión de cómo administramos la política económica, apostando por la infraestructura, la generación de conocimiento, la aplicación del conocimiento a la producción. Pero, al mismo tiempo, hay que ir generando condiciones para que la economía pueda sostener un rumbo, pueda sostener niveles de crecimiento sin chocarse contra lo que tantas veces nos ha pasado en esta historia, que son los problemas cambiarios, las crisis macro económicas. La estabilidad macroeconómica, la economía funcionando bien, es la condición central para que en la Argentina haya generación de empleo privado, que se dé en forma sostenida”

2. Cepo al dólar

“Hoy la Argentina tiene controles en la cuenta de capital y controles cambiarios que tienen una naturaleza principalmente defensiva. Esto tiene que ver con evitar que haya una salida de golpe de los capitales que empezaron a entrar en la Argentina a fines de 2015, principios de 2016, que vinieron a aprovechar oportunidades de retornos financieros de corto plazo. Lo que se suele llamar la bicicleta financiera. Y que cuando cambiaron las expectativas en la Argentina, en abril de 2018, se comenzaron a ir. Dólares que se cambiaban por pesos. Pesos que se invertían en un activo financiero, inicialmente las Lebac. Y se seguía haciendo ese juego hasta que se acabó. Hasta que se vio que no tuvo más sentido hacerlo. Hay buena parte de esos capitales aún atrapados. Es un número grande, una magnitud grande. Y los controles lo que hacen es evitar que salgan de golpe.”

“Está claro que también tienen un costo. Porque así como previenen que haya una salida de los capitales financieros que vinieron a hacer carry trade de golpe también genera problemas para el ingreso de inversiones de la economía real. Y es por eso que nosotros trabajamos para construir condiciones que nos permitan tener un esquema diferente de las regulaciones de capital. Lo que llamamos regulaciones macro-prudenciales, que favorezcan, que alienten la entrada de capitales para la economía real, la producción, las fábricas. Y que desalienten los movimientos abruptos de capitales especulativos que buscan resultados financieros sólo de corto plazo.

3. Importaciones

”Con el tema de las importaciones lo que hay hoy es una política cambiaria que consideramos consistente que busca justamente evitar un desfasaje entre la evolución de las importaciones y la evolución de las exportaciones o en forma más general entre el ingreso y la salida de dólares. Para evitar que la Argentina se choque contra lo que tantas veces ha pasado: saltos abruptos en el tipo de cambio. Y en ese sentido consideramos que hoy la política cambiaria es consistente.”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista grabada durante el 57° Coloquio IDEA Coloquio IDEA

4. Inversiones

“Con respecto a lo que implica para la entrada de capitales, nosotros entendemos que los controles de capitales así como dan un beneficio, también tienen costos. Y lo que vamos haciendo es adaptar esos controles en la medida que se puede. Por ejemplo, este año se adoptó un decreto llamado “De Grandes Inversiones”, que facilita la salida de capitales para los proyectos de inversión en la economía real superiores a US$100 millones. Para ir hacia el lugar al cual estamos apuntando hay que continuar elevando los niveles de exportaciones, que le permitan a la Argentina tener un mayor nivel de reservas y continuar limpiando el stock de capitales especulativos, del carry trade, del cual todavía hay un monto importante.”

5. Reservas del Banco Central

“Tuvimos unos siete primeros meses del año claramente favorables en cuanto a acumulación de reservas. El Banco Central llegó a acumular alrededor de US$3500 millones. Luego tuvimos el ingreso de los derechos especiales de giro [unos US$4300 millones] que fortalecieron la posición cambiaria. Y luego tenemos la dinámica que es absolutamente esperable en esta última parte del año. Consideramos que la situación en el sector externo es tal que podemos seguir llevando adelante la política cambiaria que venimos llevando a cabo. Que es la misma que anunciamos en septiembre de 2020 cuando enviamos el proyecto de ley de Presupuesto para el 2020/2021.

6. Exportaciones y divisas

“Lo que tenemos hoy es una dinámica que desde el punto de vista macro económico en el frente externo es positiva porque las exportaciones están creciendo. En el mes de agosto tuvimos un valor de exportaciones que no teníamos desde 2013. Y eso es muy importante. Porque para que la economía pueda crecer y el mercado interno pueda sostener el crecimiento hace falta que no nos quedemos sin divisas. Y para eso tiene que haber generación de divisas. Tanto vía el aumento de las exportaciones como en sectores donde sí se puede, como pasa en la producción de gas, de energía, poder ir sustituyendo importaciones. Va a llevar tiempo que la Argentina pueda ir normalizando las regulaciones de la cuenta de capital y podamos tener las regulaciones macro-prudenciales de las que hablábamos”.

7. Brecha cambiaria

“Hemos convivido con una situación de brecha por un largo tiempo ya. Hoy es 70 puntos porcentuales menos que hace un año aproximadamente y, dependiendo de qué tipo de cambio miremos, 50, 60 o 70. Porque hay múltiples tipos de cambios paralelos. Claramente, cuando la brecha está a un nivel tal que genera una expectativa de devaluación empiezan a aparecer comportamientos como los que describís. Pero lo que nosotros hoy tenemos claro es que no vamos a hacer ningún salto devaluatorio. Que la política cambiaria va a seguir en lo que se ha planteado en el esquema macro económico reflejado en el presupuesto 2020/2021 y luego en lo que es el proyecto de presupuesto 2022, con el marco macro económico allí definido. De modo que eso es algo que obviamente es parte, que cada quien forma sus expectativas. Nosotros de nuestro lado tenemos confianza en la política cambiaria que venimos llevando a cabo”.

8. Inflación

“La inflación es un fenómeno que tiene múltiples causas. Un gobierno quisiera no tener que hablar de esas cosas. Pero hay cosas sobre las que hay que aprender. Hubo un gobierno previo que planteó que reducir la inflación era algo sencillo. Claramente no es así, porque para reducir la inflación no alcanza simplemente con reducir la emisión monetaria, que fue el esquema que prevaleció bajo el gobierno anterior. Se hizo eso y la inflación terminó en casi 54% anual”.

“Atacar el problema de la inflación requiere atacar sus múltiples causas. Primero que la Argentina pueda tener más divisas, para no experimentar choques contra las restricciones externas que signifiquen saltos cambiarios. Para eso son fundamentales dos cosas: que aumenten las exportaciones netas y que resolvamos los problemas de las deudas. Todo esto lo estamos haciendo. En 2020 tuvimos un proceso de reestructuración de deuda que tuvo un carácter histórico, por los montos y por lo que se alcanzó. Este año tuvimos avances con el Club de París. Ahora estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional una redefinición de esa relación que es absolutamente insostenible en la cual dejó a la Argentina el gobierno anterior”.

“Tenemos que ir teniendo unas características diferentes desde el financiamiento de la política pública. Es importante que la Argentina, a la vez que el Estado tiene un rol expansivo, que apuntala la recuperación con una política de gasto expansiva en términos reales, también vaya reduciendo su déficit. Eso es una inversión en capacidades del estado. Fortalece al estado. Porque implica depender menos del endeudamiento y menos de la emisión monetaria. Y eso también fortalece la moneda y contribuye a poder reducir la inflación”.

9. Precios

“En economía, un Estado con inconsistencia macroeconómicas en una economía que se chocó con una crisis muy fuerte en 2018 y luego vino la pandemia, también juega un rol coordinador de expectativas. En ese sentido es que se enmarcan todas las políticas de precios e ingresos. Esto es lo que los economistas llamamos equilibrios múltiples. Todos estamos mirando qué hace el resto. Y si todos pensamos que el resto va a subir los precios y va a subir el costo de reposición de aquello que nosotros estamos para producir, probablemente subamos más los precios. Por eso es muy importante que el Estado tenga un rol para que haya una disminución del componente de inercia que tiene el proceso inflacionario”.

“Nosotros podemos perfectamente trazar las razones por las que no se pudo llegar al objetivo que se había fijado [inflación del 29%] o la proyección que se había trazado en el proyecto de ley de presupuesto de 2020. Pensemos que la ley de presupuesto es la guía general de toda la política económica. Esa guía se siguió. Ahora, hay contingencias que van surgiendo en el transcurso del año que eran muy difíciles de ver en septiembre de 2020 en un contexto de incertidumbre mundial, de pandemia. Y nosotros tenemos que ir respondiendo a esas contingencias. Un componente muy importante fue la inflación internacional de alimentos”.

10. Deuda con el FMI

“Hay que resolverlo, porque cuando tenés más deuda en dólares significa menos posibilidades de expansión de la actividad económica y más inflación. Cuando faltan los dólares hay menos crecimiento y más inflación. Es muy simple. Entonces hay que resolverlo. La forma de resolverlo es buscando llegar a un acuerdo que permita refinanciar todos esos montos. Ahora, un acuerdo que sea sobre la base de lo que es nuestra visión de como administrar la economía. Y ese es el marco sobre el que se dan las negociaciones”.

11. Empleo

“Los datos muestran que con la misma legislación laboral la Argentina ha tenido períodos donde se creó empleo y donde hubo un crecimiento del número de empresas. Y que se dio en esos períodos, que la economía funcionó mejor, la macro economía estuvo mejor. La economía creciendo. La situación de una macro economía ordenada, creciendo, es el factor fundamental”.

12. Prohibición de despidos

“Nuestra política es que la forma de ordenar el trabajo no es sobre la base de debilitar o quitar derechos. Para nada. Pero sí consideramos muy importante poder facilitar la creación de empleo, de nuevos empleos y que se vaya adaptando la organización del mercado de trabajo en ese sentido. Y hay una secuencia de medidas que se han venido anunciando en esa dirección. Podríamos ir repasando lo que se ha hecho con contribuciones patronales para nuevos empleos, incluyendo la parte del federalismo. Las ventajas para el norte grande”.

“La indemnización por despido tiene que ver con algo coyuntural. Pero eso es en la peor situación del mercado de trabajo. Decíamos que desde 2018 se vienen destruyendo puestos de trabajo. Y después vino la pandemia. La prohibición de despidos es algo coyuntural de un momento muy difícil de la economía en el que nosotros lo que buscamos era proteger el hacer de la economía. El ATP, el Repro, tienen que ver con eso. Y al mismo tiempo que haya condiciones para asegurar que no haya destrucción de empleo más pasiva. Eso es una cuestión coyuntural, transitoria, no permanente”.

13. Éxodo de empresas

“Nosotros vemos que cada caso es diferente. Primero, en una economía que venía transitando una crisis macro económica y llega la pandemia, es natural que se dé una situación difícil para muchas empresas. Segundo, hay cuestiones que son de cada empresa en particular. Que tiene que ver con reorganizaciones de las empresas. Y muchas veces que están asociadas a cuestiones tecnológicas”.

“Para nosotros lo central es la situación macro económica. Estabilizar la economía. Tranquilizarla, como digo yo. Tener un modelo productivo en el centro. Un modelo que agrega valor a la economía y por supuesto ir adaptando la organización del mercado de trabajo a las circunstancias que se van dando. Hablamos de las empresas que llegan o las que se van. La inversión en la Argentina está creciendo. Pero también hay una realidad. No solamente hablemos de las empresas que pueden venir de afuera o que se pueden ir. Sino de las empresas argentinas, las pymes, alguien que busca innovar, que busca emprender y que se ha enfrentado a una economía en donde ha habido cambios en las tendencias recurrentemente en nuestra historia que son muy fuertes y que, obviamente, generan una situación de ansiedad como le pasa a la gente”.

14. El principal problema de la economía argentina hoy?

“El principal problema han sido las inconsistencias macro económicas que se generaron a partir de endeudamientos en moneda extranjera, sin que eso se utilice para mejorar la capacidad productiva argentina. Y entonces terminamos chocándonos contra la falta de divisas. Y eso es lo que genera un descalabro del sistema económico y productivo, que fue lo que pasó”.

15. El futuro de la economía argentina