Lanús y Tres de Febrero, ambos gobernados por Juntos por el Cambio, son algunos de los municipios que permiten que los establecimientos solo vendan alimentos y artículos de higiene y de limpieza; Fecoba solicitó que la medida se extienda a los supermercados de todo el país

Luego de que ayer algunos intendentes del Gran Buenos Aires hicieran lugar al reclamo de los comerciantes y le comunicaran a los supermercados que no podrán vender productos "no esenciales" mientras dure la nueva fase de la cuarentena, hoy la Federación de Comercio e Industria (Fecoba) pidió que se profundice la medida y que se extienda la restricción a los supermercados de todo el país.

Según explicó la entidad, lo que se busca con la medida es que no haya una competencia desleal con los pequeños comercios dedicados a rubros como la indumentaria, el calzado y la juguetería, que tienen la obligación de estar físicamente cerrados hasta el 17 de julio.

"En momentos en los que las pymes atravesamos serias restricciones para vender nuestros productos resulta inconcebible que los supermercados lo puedan hacer, perjudicando aún más las posibilidades de recuperación del sector", manifestó Fabián Castillo, titular de Fecoba, y celebró la decisión de algunos municipios de la provincia de Buenos Aires que resolvieron impedir la venta de calzado, juguetes y ropa hasta el 17 de julio.

"Es un paso simbólico muy importante porque existe una evidente desventaja comercial para los comercios que están cerrados. Si se sigue permitiendo que los supermercados avancen, cuando podamos reabrir ya no tendremos a nadie a quien vender", manifestó Castillo.

Ayer, y pese al malestar que generó la decisión en el sector, las intendencias de Lanús, Tres de Febrero, Hurlingham, La Matanza, Merlo y Morón enviaron comunicaciones en los supermercados para que limiten el acceso a las góndolas de productos no esenciales, como ropa y electrodomésticos, entre otras categorías. Según detallaron, podrán seguir vendiendo estos ítems vía ecommerce, pero no en los locales. Así, buscan también alentar la compra de este tipo de productos vía canales online o por WhatsApp.

Según pudo saber LA NACION, la medida no fue bien recibida en el mundo del supermercadismo. Una de las empresas del sector alegaba que la participación de las ventas de este tipo de productos en los supermercados son mínimas y que solamente son accesorias al principal negocio, que son los productos esenciales.

"La venta de productos no esenciales no es tan significativa en los grandes supermercados e hipermercados. El sector está sobrerrepresentado. Los números lo avalan: en indumentaria, los hipermercados tienen 1,1% de participación y 0,3% en calzado. En la categoría electro no se alcanza el 10%", contó ayer Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos, a este medio.

Sin embargo, a pesar de que no son protagonistas en términos de volumen de venta, sí representan una parte importante de los ingresos nominales de los establecimientos.

Para Vasco Martínez, la prohibición es por una cuestión de "visibilidad" de estos productos y, en ese caso, "deberían prohibirle a Mercado Libre operar". Añadió: "Lo que planteamos es: ¿quién determina que en invierno un calefón, una estufa o una campera de abrigo no son esenciales?".

En Fecoba alertaron por los talleres y comercios pymes que, según sus palabras, están al borde de la quiebra y ejemplificaron las consecuencias que tendría para el sector que los juguetes se sigan vendiendo en los supermercados. "Pensemos que a pocas semanas del Día del Niño los productos se venden en las grandes superficies, lo que condena a la extinción a las jugueterías", apuntaron.